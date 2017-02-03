Определились финалистки юниорских соревнований Junior Ladies Trophy

В городе на Неве продолжается крупный женский теннисный турнир St.Petersburg Ladies Trophy. Накануне определились все четвертьфиналистки и среди них не оказалось четвертой «сеяной» американки Винус Уильямс, которая на минувшей неделе играла в финале «Большого шлема» в Мельбурне.