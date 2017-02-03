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https://sport.mail.ru/news/tennis/28651525/
3 февраля 2017, 13:02 | Теннис | GoTennis.ru

Определились финалистки юниорских соревнований Junior Ladies Trophy

В Санкт-Петербурге стали известны имена участниц финала турнирa Junior Ladies Trophy среди теннисисток не старше 15 лет. Ими стали Елизавета Крохина, являющаяся лидером посева, а также вторая ракетка соревнований Наоми Кузьмина.

В <nobr>Санкт-Петербурге</nobr> стали известны имена участниц финала <span class=error>турнирa</span> Junior Ladies Trophy среди теннисисток не старше 15 лет. Ими стали Елизавета <span class=error>Крохина</span> являющаяся лидером посева а также вторая ракетка соревнований <span class=error>Наоми</span> <span class=error>Кузьмина</span>. Увеличить
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В полуфинальном поединке 12-летняя Елизавета со счётом 7/6 (4), 6/0 обыграла четвёртую сеянную Елену Головко, а 13-летняя Наоми, в свою очередь, взяла верх над Златой Янковской — 6/0, 6/1.
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