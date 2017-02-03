Определились финалистки юниорских соревнований Junior Ladies Trophy
В
Санкт-Петербурге стали известны имена участниц финала турнирa Junior Ladies Trophy среди теннисисток не старше 15 лет. Ими стали Елизавета Крохина, являющаяся лидером посева, а также вторая ракетка соревнований Наоми Кузьмина.
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В полуфинальном поединке 12-летняя Елизавета со счётом 7/6 (4), 6/0 обыграла четвёртую сеянную Елену Головко, а 13-летняя Наоми, в свою очередь, взяла верх над Златой Янковской — 6/0, 6/1.
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