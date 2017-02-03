Винус Уильямс сыграла в Санкт-Петербурге роль «свадебного генерала»
В городе на Неве продолжается крупный женский теннисный турнир St.Petersburg Ladies Trophy. Накануне определились все четвертьфиналистки и среди них не оказалось четвертой «сеяной» американки Винус Уильямс, которая на минувшей неделе играла в финале «Большого шлема» в Мельбурне.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Такого рода приезды «звезд» на теннисных турнирах случаются довольно часто: организаторы платят очень приличные деньги «бумажному» фавориту только за появление среди участников, а затем он «сливается» уже в стартовом матче и покидает состязания вполне довольный собой и вырученным гонораром.
Конечно, доказать, что Уильямс посетила
Но факт остается фактом: во встрече с теннисисткой средней руки Кристиной Младенович из Франции
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