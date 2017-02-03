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https://sport.mail.ru/news/tennis/28651276/
3 февраля 2017, 12:48 | Теннис | «Вести.Ру»

Винус Уильямс сыграла в Санкт-Петербурге роль «свадебного генерала»

В городе на Неве продолжается крупный женский теннисный турнир St.Petersburg Ladies Trophy. Накануне определились все четвертьфиналистки и среди них не оказалось четвертой «сеяной» американки Винус Уильямс, которая на минувшей неделе играла в финале «Большого шлема» в Мельбурне.

В городе на Неве продолжается крупный женский теннисный турнир St.Petersburg Ladies Trophy. Накануне определились все четвертьфиналистки и среди них не оказалось четвертой сеяной американки <span class=error>Винус</span> <span class=error>Уильямс</span> которая на минувшей неделе играла в финале Большого шлема в Мельбурне. Увеличить
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Такого рода приезды «звезд» на теннисных турнирах случаются довольно часто: организаторы платят очень приличные деньги «бумажному» фавориту только за появление среди участников, а затем он «сливается» уже в стартовом матче и покидает состязания вполне довольный собой и вырученным гонораром.

Конечно, доказать, что Уильямс посетила Санкт-Петербург в качестве «свадебного генерала», практически невозможно. Теннис, а тем более женский, игра весьма непредсказуемая. К тому же следует помнить, что на север России темнокожая американка приехала буквально с другого конца света, где на Открытом чемпионате Австралии провела семь труднейших матчей и дошла до финала, где уступила своей младшей сестре Серене.

Но факт остается фактом: во встрече с теннисисткой средней руки Кристиной Младенович из Франции Уильямс-старшая не проявила не только бойцовских качеств, но и уважения к публике, проиграв «в одну калитку» — 3:6, 1:6. Вторая ракетка St.Petersburg Ladies Trophy словачка Доминика Цибулкова играла совсем по-другому и уверенно победила хорватку Донну Векич — 6:2, 6:2.
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