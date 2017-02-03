Винус Уильямс сыграла в Санкт-Петербурге роль «свадебного генерала»

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Такого рода приезды «звезд» на теннисных турнирах случаются довольно часто: организаторы платят очень приличные деньги «бумажному» фавориту только за появление среди участников, а затем он «сливается» уже в стартовом матче и покидает состязания вполне довольный собой и вырученным гонораром.

Конечно, доказать, что Уильямс посетила Санкт-Петербург в качестве «свадебного генерала», практически невозможно. Теннис, а тем более женский, игра весьма непредсказуемая. К тому же следует помнить, что на север России темнокожая американка приехала буквально с другого конца света, где на Открытом чемпионате Австралии провела семь труднейших матчей и дошла до финала, где уступила своей младшей сестре Серене.