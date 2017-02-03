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https://sport.mail.ru/news/tennis/28650475/
3 февраля 2017, 11:58 | Теннис | Р-Спорт

Вихлянцева вышла в полуфинал теннисного турнира в Санкт-Петербурге после отказа Халеп

МОСКВА, 3 фев — Р-Спорт. Россиянка Наталья Вихлянцева без борьбы прошла в полуфинал теннисного турнира в Санкт-Петербурге, призовой фонд которого составляет более 700 тысяч долларов.

Соперница Вихлянцевой первая ракетка турнира румынка Симона Халеп не вышла на матч в пятницу из-за травмы.

Вихлянцева в полуфинале сыграет с победительницей матча Кристина Младенович (Франция) — Роберта Винчи (Италия).
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