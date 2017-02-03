Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28649755/
3 февраля 2017, 11:20 | Теннис | Р-Спорт

Сборная Франции ведет 2−0 в матче Кубка Дэвиса с командой Японии

МОСКВА, 3 фев — Р-Спорт. Сборная Франции по теннису повела со счетом 2−0 после первого игрового дня в матче 1/8 финала Мировой группы Кубка Дэвиса с командой Японии.

Встреча команд проходит в Токио с 3 по 5 февраля.

Первое очко французам принес Ришар Гаске, победивший Таро Даниэля со счетом 6:2, 6:3, 6:2. Во втором матче дня Жиль Симон переиграл Йосихито Нисиоку — 6:3, 6:3, 6:4.

В субботу пройдет парный матч, на который заявлены Юити Сугита/Ясутака Учияма — Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю. В случае победы французы выйдут в четвертьфинал Кубка Дэвиса.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Максим Мирный в 49-й раз сыграет за сборную Беларуси в матчах Кубка Дэвиса

Максим Мирный в 49-й раз сыграет за сборную Беларуси в матчах Кубка Дэвиса

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Дворце тенниса сегодня начнется матч первого круга I группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса между теннисистами Беларуси и Румынии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Еще 7 новостей  Все новости
24 января

Белорусская Барби: 26-летняя кикбоксерша Екатерина Вандарьева

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя