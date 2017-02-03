Сборная Франции ведет 2−0 в матче Кубка Дэвиса с командой Японии

Встреча команд проходит в Токио с 3 по 5 февраля.

Первое очко французам принес Ришар Гаске, победивший Таро Даниэля со счетом 6:2, 6:3, 6:2. Во втором матче дня Жиль Симон переиграл Йосихито Нисиоку — 6:3, 6:3, 6:4.