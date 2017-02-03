Сборная Франции ведет 2−0 в матче Кубка Дэвиса с командой Японии
МОСКВА, 3 фев —
Р-Спорт. Сборная Франции по теннису повела со счетом 2−0 после первого игрового дня в матче 1/8 финала Мировой группы Кубка Дэвиса с командой Японии.
Встреча команд проходит в Токио с 3 по 5 февраля.
Первое очко французам принес Ришар Гаске, победивший Таро Даниэля со счетом 6:2, 6:3, 6:2. Во втором матче дня Жиль Симон переиграл Йосихито Нисиоку — 6:3, 6:3, 6:4.
В субботу пройдет парный матч, на который заявлены Юити Сугита/Ясутака Учияма —
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