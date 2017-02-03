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https://sport.mail.ru/news/tennis/28649300/
3 февраля 2017, 10:52 | Теннис | Р-Спорт

Люция Шафаржова вышла в полуфинал теннисного турнира в Тайбэе

МОСКВА, 3 фев — Р-Спорт. Чешка Люция Шафаржова пробилась в полуфинал теннисного турнира в Тайбэе, призовой фонд которого составляет более 225 тысяч долларов.

В пятницу Шафаржова в четвертьфинале победила шестую ракетку турнира японку Мисаки Дои со счетом 6:4, 7:6 (7:1). Теннисистки провели на корте 1 час 44 минуты.

Следующей соперницей чешки будет победительница матча австралийки Саманты Стосур (2-я сеяная) и китаянки Пэн Шуай.
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