Сборная Австралии ведет 2−0 после первого игрового дня в матче Кубка Дэвиса с Чехией
МОСКВА, 3 фев —
Р-Спорт. Сборная Австралии по теннису повела со счетом 2−0 в матче первого раунда Мировой группы Кубка Дэвиса с командой Чехии.
Вторая встреча дня, в которой играли Ник Кирьос и Ян Сатрал, завершилась победой австралийца со счетом 6:2, 6:3, 6:2.
Ранее в первой встрече австралиец Джордан Томпсон обыграл чеха Иржи Веселы -6:3, 6:3, 6:4.
Далее австралийцев и чехов ждет парная встреча Сэм Грот/Джон Пирс — Зденек Коларж/Радек Штепанек.
Матч между сборными Австралии и Чехии проходит в Мельбурне.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter