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3 февраля 2017, 8:57 | Теннис | Р-Спорт

Сборная Австралии ведет 2−0 после первого игрового дня в матче Кубка Дэвиса с Чехией

МОСКВА, 3 фев — Р-Спорт. Сборная Австралии по теннису повела со счетом 2−0 в матче первого раунда Мировой группы Кубка Дэвиса с командой Чехии.

Вторая встреча дня, в которой играли Ник Кирьос и Ян Сатрал, завершилась победой австралийца со счетом 6:2, 6:3, 6:2.

Ранее в первой встрече австралиец Джордан Томпсон обыграл чеха Иржи Веселы -6:3, 6:3, 6:4.

Далее австралийцев и чехов ждет парная встреча Сэм Грот/Джон Пирс — Зденек Коларж/Радек Штепанек.

Матч между сборными Австралии и Чехии проходит в Мельбурне.
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