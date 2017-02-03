Сборная Австралии ведет 2−0 после первого игрового дня в матче Кубка Дэвиса с Чехией

Вторая встреча дня, в которой играли Ник Кирьос и Ян Сатрал, завершилась победой австралийца со счетом 6:2, 6:3, 6:2.

Ранее в первой встрече австралиец Джордан Томпсон обыграл чеха Иржи Веселы -6:3, 6:3, 6:4.

Далее австралийцев и чехов ждет парная встреча Сэм Грот/Джон Пирс — Зденек Коларж/Радек Штепанек.

Матч между сборными Австралии и Чехии проходит в Мельбурне.