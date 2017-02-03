Максим Мирный в 49-й раз сыграет за сборную Беларуси в матчах Кубка Дэвиса

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В 11.00 в стартовом одиночном поединке на корт выйдут первый номер белорусской сборной Илья Ивашко (175-е место в мировом рейтинге) и вторая ракетка румынской команды Адриан Унгур (313). Вслед за ними сыграют Егор Герасимов (341) и Мариус Копил (129).

Парная встреча состоится в субботу, 4 февраля. В ней за хозяев заявлены Максим Мирный (25-й номер парного рейтинга) и Егор Герасимов. Их соперниками будут бывший партнер Мирного по игре на крупнейших международных турнирах Хория Текау (18) и Николай Фрунза (524). Для ветерана белорусской команды 39-летнего Максима Мирного матч с румынами будет 49-м в розыгрышах Кубка Дэвиса. Впервые Мирный сыграл за сборную Беларуси в 1994 году. С тех пор он одержал 58 побед (24 — в одиночном разряде и 34 — в парном).

В заключительный день соревнований 5 февраля состоятся еще два одиночных поединка: Ивашко — Копил, Герасимов — Унгур. Вход на все игры бесплатный.

По регламенту Кубка Дэвиса, капитаны команд Владимир Волчков и Андрей Павел после первого игрового дня могут произвести замены.

Ранее в розыгрыше Кубка Дэвиса белорусские и румынские теннисисты встречались лишь однажды — в 2005 году белорусы уступили в гостях со счетом 2:3. Сейчас сборная Беларуси занимает 38-е место в командном рейтинге Кубка Дэвиса, румыны находятся на 31-й позиции.

Победитель матча Беларусь — Румыния в следующем раунде борьбы за выход в Мировую группу в сентябре сыграет с командой Австрии.