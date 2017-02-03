Сборная России по теннису сыграет с сербами в матче Мировой группы Кубка Дэвиса
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Сборная России начинает в сербском Нише первый за пять лет матч Мировой группы теннисного Кубка Дэвиса для мужских команд. Вернувшись в элиту мирового тенниса, российская команда сыграет в первом круге с сербами во главе со второй «ракеткой» мира Новаком Джоковичем.
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По итогам прошлого года мужская сборная России вернулась в Мировую группу Кубка Дэвиса, обыграв в матче
Капитан сборной России Шамиль Тарпищев делает ставку на молодое поколение российских теннисистов — на одиночные встречи с сербами заявлены 20-летние Карен Хачанов (52-я ракетка мира) и Даниил Медведев (63). В команду также вошли 25-летний Андрей Кузнецов и 31-летний Константин Кравчук.
Сборная Сербии не покидает Мировую лигу с 2008 года, в 2010 году став обладателем Кубка Дэвиса, а в 2013-м уступив в финале чехам. Год назад сербы дошли до четвертьфинала турнира, где в Белграде проиграли британцам со счетом 2:3. Этот матч сербская сборная проводила без своего сильнейшего игрока Джоковича, который несколько лет считался первой ракеткой мира, уступив затем первенство британцу Энди Маррею. Последний матч за сербскую команду Джокович провел в матче первого круга прошлогоднего Кубка Дэвиса против сборной Казахстана (3:2), одержав две победы в своих одиночных поединках.
Помимо Джоковича, в состав сербской сборной на матч против команды России включены 30-летний Виктор Троицки (37-я «ракетка» мира), Душан Лайович (92) и 40-летний Ненад Зимоньич — играющий капитан команды. Зимоньич силен прежде всего в парном разряде, где трижды побеждал на турнирах «Большого шлема».
Начинают Троицки и Хачанов
Согласно проведенной в пятницу жеребьевке, в первый день турнира Троицки встретится с Хачановым, а Джокович — с Медведевым. Затем состоится парная встреча Троицки/Зимоньич — Кравчук/Кузнецов, а завершат встречу поединки Джоковича и Хачанова, а также Троицки и Медведева.
Матч пройдет на твердом покрытии спортивного комплекса «Чаир» в Нише — третьем по населению городе Сербии на юго- востоке страны. В пятницу встречи начнутся в 17:00 мск, субботу — 18:00, воскресенье — 16:00. Победитель матча выходит в четвертьфинал, проигравшая команда в сентябре сыграет в
В первом круге Мировой группы пройдут еще семь матчей. Встречаются сборные Аргентины и Италии (Буэнос-Айрес), Германии и Бельгии (Франкфурт-на-Майне), Австралии и Чехии (Мельбурн), США и Швейцарии (Бирмингем), Японии и Франции (Токио), Канады и Великобритании (Оттава), Хорватии и Испании (Осиек).
Кубок Дэвиса считается чемпионатом мира среди мужских команд и проводится с 1900 года. Трофей назван в честь основателя соревнования, американского политика Дуайта Дэвиса. Изначально приз разыгрывали сборные США и Великобритании, сейчас турнир проводится Международной федерацией тенниса (ITF) с участием более 130 команд.
Чаще других трофей выигрывали сборные США (32 раза) и Австралии (28), в прошлом году впервые в истории титул достался команде Аргентины, в финале обыгравшей соперников из Хорватии.
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