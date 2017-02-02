Елена Веснина: Шарапова нужна мировому теннису

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«ДЕНЬ СВАДЬБЫ ЗАПОМНЮ НА ВСЮ ЖИЗНЬ»

— Прошлый год вы назвали лучшим в карьере. Что должно произойти в этом, чтобы он стал еще лучше?

-Думаю, лучше предыдущего он не станет: победа на Олимпийских играх перекрыла все. Я очень довольна тем, как провела сезон в одиночном разряде: был полуфинал Уимблдона и победы над хорошими игроками. В этом году хочу подняться еще выше в рейтинге, а, если получится, исполнить мечту — войти в мировую десятку. Это будет очень сложно, но я получаю огромное удовольствие от того, как играю и даже от того, как тренируюсь. Мне нравится работать над элементами, которые ранее не получались и даже ломать себя из-за того, что играю не так, как хочу.

— За счет чего вам удалось улучшить результаты? Может, на это повлияла свадьба, которую вы сыграли в конце 2015-го.

— Может, это тоже имело какое-то влияние, но я и до этого умела играть в теннис (смеется). Прошлый сезон был удачным, и свадьба сыграла определенную роль, потому что это положительные эмоции. Для любой девушки это имеет огромное значение, день свадьбы я запомню на всю жизнь — все прошло так, как я и хотела. Муж меня очень поддерживает, иногда приезжает ко мне на турниры. Например, сейчас он в Петербурге и болеет за меня с трибун.

— В прошлом году вы были в полуфинале Уимблдона. Может, в этом году ставите цель попасть в финал на любимом турнире?

— Я очень этого хочу. А кто не хочет? Я ставлю перед собой такие цели. Все возможно, сейчас происходит определенная смена поколений. Женский теннис, как и мужской, в принципе, повзрослел: раньше средний возраст окончания карьеры был 26−27 лет, а теперь 32−34. Шансы есть у всех, а на крупных соревнованиях многое зависит от того, как повезет с сеткой. Да, нужно проявить характер, чтобы воспользоваться шансом, но очень важно верить. Открытый чемпионат Австралии это ярко показал: Мирьяна Лучич-Барони впервые за 19 лет выиграла матч на турнире «Большого шлема», а потом вышла в полуфинал.

— Шамиль Тарпищев сказал, что Светлана Кузнецова переживает вторую молодость. У вас еще первая?

— (Смеется) Наверное, тоже вторая!

— Вы вроде бы и на корте стали спокойнее себя вести…

— Я всегда была достаточно спокойна. Бывали матчи, когда я сильно нервничала, но при этом старалась держать себя в руках. Теперь стала вести себя более хладнокровно в тех моментах, где пару лет назад я бы запаниковала и занервничала.

— Как вы думаете, Мария Шарапова сможет вернуться на прежний уровень после дисквалификации?

— Ей будет непросто, но у нее потрясающий характер, что она в очередной раз докажет. Сейчас Маша очень голодна до побед. Да, она была дисквалифицирована, но явно не хотела заканчивать карьеру таким образом. Думаю, она вернется и будет играть с еще большей отдачей, чтобы обелить себя и показать всем, что она — великая чемпионка.

«ФУТБОЛ ЛЮБЛЮ И СТАРАЮСЬ СМОТРЕТЬ»

— Мировой теннис за нее или против?

— Мировой теннис, понимает, что она ему нужна. Отдельные персонажи в туре, может быть, недовольны ее возвращением, но тут все дело в женской зависти и личной неприязни. А я прекрасно понимаю: то, что она сделала для нашего вида спорта, неизмеримо. Да, она нарушила закон, была не права, но она приняла это, в чем всем призналась.

— Недавно распалась одна из сильнейших пар последних лет — Мартина Хингис и Саня Мирза. Надеемся, вы с Екатериной Макаровой еще долго будете радовать публику?

— В этом сезоне мы продолжаем играть. Бывали моменты, когда мы проигрывали на ранних стадиях, после чего все сразу же подбегали и предлагали играть в паре, потому что думали — мы сейчас разбежимся. У нас был перерыв только из-за того, что у Кати болел ахилл — у нее тогда карьера была под вопросом. Но в тот момент у нас с Катей даже не было мысли, что мы не будем играть вместе. Если у нас хорошо получается, почему нужно разрывать отношения?

— Вы стали послом ЧМ-2018 от Сочи. Что для вас это значит, и насколько сильно вы любите футбол?

— Футбол люблю. Стараюсь смотреть по мере возможности, хотя не могу сказать, что я фанатка. Чемпионат мира — это грандиозное событие, праздник для жителей нашей страны. Мы все — очень счастливые люди, потому что в нашей стране пройдет такое событие. Надеюсь, и сборная порадует нас хорошей игрой. Или хотя бы стремлением показать хорошую игру.

— Как вы относитесь к тому, что итоговый турнир WTA может пройти в Санкт-Петербурге?