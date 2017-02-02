Цибулкова стала соперницей Весниной по четвертьфиналу турнира в Петербурге
Доминика Цибулкова из Словакии в матче второго круга турнира в
Санкт-Петербурге в двух сетах победила Донну Векич из Хорватии.
В четвертьфинале Цибулкова сыграет против россиянки Елены Весниной.
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy.
Призовой фонд 710 900 долларов.
Закрытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Второй круг.
Цибулкова (Словакия, 2) — Векич (Хорватия) — 6:2, 6:2.
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