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2 февраля 2017, 20:23 | Теннис | Спорт-Экспресс

Цибулкова стала соперницей Весниной по четвертьфиналу турнира в Петербурге

Доминика Цибулкова из Словакии в матче второго круга турнира в Санкт-Петербурге в двух сетах победила Донну Векич из Хорватии.

В четвертьфинале Цибулкова сыграет против россиянки Елены Весниной.

Санкт-Петербург (Россия).

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy.

Призовой фонд 710 900 долларов.

Закрытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Второй круг.

Цибулкова (Словакия, 2) — Векич (Хорватия) — 6:2, 6:2.
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