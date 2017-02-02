Рублёв вышел в четвертьфинал челленджера в Кемпере
Россиянин Андрей Рублёв (7) во втором круге турнира серии «челленджер» в Кемпере с призовым фондом 43 тыс. евро переиграл француза Уго Ниса (Q) со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 6:3.
19-летний москвич, занимающий 121-е место в рейтинге АТР, за 2 часа 10 минут сделал 6 эйсов, допустил 2 двойные ошибки, реализовал 4
Следующим оппонентом Рублёва станет победитель французского противостояния Тристан Ламасин — Матиас Бург.
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