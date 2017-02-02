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https://sport.mail.ru/news/tennis/28643470/
2 февраля 2017, 19:28 | Теннис | Спорт-Экспресс

Калинская и Хромачева не смогли выйти в полуфинал турнира в Петербурге в парном разряде

Россиянки Анна Калинская и Ирина Хромачева в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге проиграли Елене Остапенко из Украины и Алисии Росольска из Польши.

Санкт-Петербург (Россия).

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy.

Призовой фонд 710 900 долларов.

Закрытые корты, хард.

Парный разряд.

Четвертьфинал.

Остапенко/Росольска (Латвия/Польша) — КАЛИНСКАЯ/ХРОМАЧЕВА (Россия) — 6:1, 5:7, 10:8.
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