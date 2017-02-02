Калинская и Хромачева не смогли выйти в полуфинал турнира в Петербурге в парном разряде

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Кубок Европы «Топ-16» по настольному теннису стартует в пятницу во французском Антибе. В числе 16 участников мужского и женского турнира — сильнейшие теннисисты страны — Александр Шибаев и Полина Михайлова, которые в случае попадания в тройку призеров получат путевки на Кубок мира.