Калинская и Хромачева не смогли выйти в полуфинал турнира в Петербурге в парном разряде
Россиянки Анна Калинская и Ирина Хромачева в четвертьфинале турнира в
Санкт-Петербурге проиграли Елене Остапенко из Украины и Алисии Росольска из Польши.
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy.
Призовой фонд 710 900 долларов.
Закрытые корты, хард.
Парный разряд.
Четвертьфинал.
Остапенко/Росольска (Латвия/Польша) — КАЛИНСКАЯ/ХРОМАЧЕВА (Россия) — 6:1, 5:7, 10:8.
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