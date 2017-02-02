Винус Уильямс заявила, что разочарована своим выступлением на турнире в Петербурге

Уильямс проиграла француженке Кристине Младенович в своем стартовом матче на турнире WTA в Санкт-Петербурге со счетом 3:6, 1:6.

«Это был не лучший мой матч. Младенович заслужила эту победу: она играла очень здорово. Я чувствовала себя не лучшим образом, не было силы в ногах, чтобы мощно играть, плюс непривычное покрытие. Я разочарована. У меня была повязка на ноге, потому что сегодня почувствовала боль, которая была и в финале Australian Open. У меня не получилось быстро передвигаться по корту», — сказала Уильямс журналистам.