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https://sport.mail.ru/news/tennis/28643103/
2 февраля 2017, 18:55 | Теннис | Р-Спорт

Винус Уильямс заявила, что разочарована своим выступлением на турнире в Петербурге

Американская теннисистка Винус Уильямс заявила, что разочарована своим выступлением на турнире WTA в Санкт-Петербурге.

Уильямс проиграла француженке Кристине Младенович в своем стартовом матче на турнире WTA в Санкт-Петербурге со счетом 3:6, 1:6.

«Это был не лучший мой матч. Младенович заслужила эту победу: она играла очень здорово. Я чувствовала себя не лучшим образом, не было силы в ногах, чтобы мощно играть, плюс непривычное покрытие. Я разочарована. У меня была повязка на ноге, потому что сегодня почувствовала боль, которая была и в финале Australian Open. У меня не получилось быстро передвигаться по корту», — сказала Уильямс журналистам.

Перед перелетом в Санкт-Петербурге Уильямс-старшая проиграла своей сестре Серене в финале Открытого чемпионата Австралии. «Не могу сказать, что смена климата повлияла на мою игру. Физически это был вызов для меня, но самое главное, что соперница не дала мне сыграть хорошо. Она провела идеальный матч», — сказала Уильямс.
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