Веснина: у меня есть цель войти в топ-10, но очки никогда не считаю

«Я поменяла тактику по ходу матча, в конце почувствовала углы, и игра начала складываться в мою пользу. Прошлый наш матч с Ализе был триллером, мы провели на корте три часа, сегодня сыграли всего два часа. У нас всегда борьба, всегда качели. Корне проявила недюжинный характер. Что касается рейтинга, то я вообще никогда не считаю свои очки. Знаю, что стою 16-й в мире, есть цель войти в десятку. Эти шесть позиций самые сложные в моей карьере. Если всё сложится, то я войду в десятку.



Если говорить о моей сопернице в четвертьфинале, то с Донной мы не играли несколько лет. Она молодая талантливая теннисистка. Удивлена, что она низко стоит в рейтинге. Цибулкова же провела потрясающий сезон. Посмотрю обязательно их матч.

Начинать турнир со второго круга всегда непросто. На меня теперь тоже настраиваются другие, это требует дополнительных психологических сил. Немножко удивлена, что Винус проиграла в двух сетах Младенович. Видимо, она не успела восстановится", — передаёт слова Весниной корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.