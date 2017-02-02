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https://sport.mail.ru/news/tennis/28642476/
2 февраля 2017, 17:30 | Теннис | GoTennis.ru

Винус Уильямс: Сегодня чувствовала себя не лучшим образом

Американская теннисистка Винус Уильямс рассказала о причинах своего поражения от француженки Кристины Младенович во втором раунде соревнований в Санкт-Петербурге.

«Моя соперница сыграла на очень хорошем уровне. Она здорово действовала как на первой, так и на второй подаче. Я же чувствовала себя не лучшим образом. Кроме того, я испытывала проблемы с ногой, которая мешала мне быстро двигаться по корту.

Не сказала бы, что смена климата сыграла значительную роль в моём поражении. Повторюсь, сегодня для меня был не лучший день, а Кристина провела практически идеальный матч, — сообщила Уильямс-старшая на пресс-конференции.
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