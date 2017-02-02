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2 февраля 2017, 17:10 | Теннис | Советский спорт

Винус Уильямс за 56 минут проиграла Младенович и вылетела с Spb Ladies Trophy-2017

Американская теннисистка Винус Уильямс в двух сетах проиграла француженке Кристине Младенович в матче второго круга турнира WTA St. Petersburg Ladies Trophy.

Счет по сетам — 3:6, 1:6.

Напомним, в четвертьфинале Младенович встретится с итальянкой Робертой Винчи, которая ранее обыграла немку Андреа Петкович.

Spb Ladies Trophy-2017 проходит в Петербурге с 30 января по 5 февраля. В 2016 году победительницей турнира в одиночном разряде стала Роберта Винчи.
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