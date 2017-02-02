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2 февраля 2017, 16:57 | Теннис | ТАСС

Винус Уильямс проиграла Младенович в 1/8 финала турнира в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Француженка Кристина Младенович обыграла американку Винус Уильямс и вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St.Petersburg Ladies Trophy, который проходит в Санкт- Петербурге.

Уильямс, «посеянная» на турнире под четвертым номером, уступила Младенович со счетом 3:6, 1:6.

В ¼ финала француженке будет противостоять россиянка Елена Веснина.

На прошедшем Открытом чемпионате Австралии Уильямс дошла до финала, где проиграла своей младшей сестре, Серене, со счетом 4:6, 4:6.

Турнир, общий призовой фонд которого составляет $776 тысяч, завершится 5 февраля.
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