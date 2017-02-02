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2 февраля 2017, 15:54 | Теннис | Р-Спорт

Веснина вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 2 фев — Р-Спорт. Российская теннисистка Елена Веснина вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге, призовой фонд которого превышает 700 тысяч долларов.

В четверг пятая ракетка турнира Веснина в матче второго круга победила француженку Ализе Корне со счетом 2:6, 6:3, 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа 9 минут.

Соперница россиянки по четвертьфиналу определится в матче второй сеяной словачки Доминики Цибулковой и хорватки Донны Векич.
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