Веснина вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 2 фев —
Р-Спорт. Российская теннисистка Елена Веснина вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге, призовой фонд которого превышает 700 тысяч долларов.
В четверг пятая ракетка турнира Веснина в матче второго круга победила француженку Ализе Корне со счетом 2:6, 6:3, 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа 9 минут.
Соперница россиянки по четвертьфиналу определится в матче второй сеяной словачки Доминики Цибулковой и хорватки Донны Векич.
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