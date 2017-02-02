Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28638042/
2 февраля 2017, 13:01 | Теннис | Р-Спорт

Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Тайбэе

МОСКВА, 2 фев — Р-Спорт. Украинка Элина Свитолина преодолела барьер второго раунда на теннисном турнире в Тайбэе, призовой фонд которого составляет более 225 тысяч долларов.

Украинка Элина Свитолина преодолела барьер второго раунда на теннисном турнире в Тайбэе призовой фонд которого составляет более 225 тысяч долларов. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В четверг украинская теннисистка, первый номер посева, со счетом 6:4, 7:5 переиграла чешку Люцию Градецкую, пробившуюся в основную сетку турнира через квалификацию. Поединок продолжался 1 час 44 минуты. Ранее соперницы ни разу не встречались на корте.

В четвертьфинале Свитолина сыграет с представительницей Туниса Онс Джабер (квалификация), которая оказалась сильнее седьмой ракетки турнира американки Шелби Роджерс — 7:5, 6:2.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Турнир «Топ-16» по настольному теннису стартует с участием Шибаева и Михайловой

Турнир «Топ-16» по настольному теннису стартует с участием Шибаева и Михайловой

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Кубок Европы «Топ-16» по настольному теннису стартует в пятницу во французском Антибе. В числе 16 участников мужского и женского турнира — сильнейшие теннисисты страны — Александр Шибаев и Полина Михайлова, которые в случае попадания в тройку призеров получат путевки на Кубок мира.
Еще 7 новостей  Все новости
24 января

Белорусская Барби: 26-летняя кикбоксерша Екатерина Вандарьева

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя