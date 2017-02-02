Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Тайбэе

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В четверг украинская теннисистка, первый номер посева, со счетом 6:4, 7:5 переиграла чешку Люцию Градецкую, пробившуюся в основную сетку турнира через квалификацию. Поединок продолжался 1 час 44 минуты. Ранее соперницы ни разу не встречались на корте.

В четвертьфинале Свитолина сыграет с представительницей Туниса Онс Джабер (квалификация), которая оказалась сильнее седьмой ракетки турнира американки Шелби Роджерс — 7:5, 6:2.