Габашвили проиграл Алису на челленджере во Франции

Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут. 31-летний уроженец Тбилиси, занимающий 161-е место в рейтинге АТР, сделал 1 брейк и проиграл 3 гейма на своей подаче.



В четвертьфинале Алис сыграет с ещё одним представителем России Асланом Карацевым (Q).