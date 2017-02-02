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2 февраля 2017, 0:50 | Теннис | Чемпионат.com

Габашвили проиграл Алису на челленджере во Франции

Россиянин Теймураз Габашвили во втором круге турнира серии «челленджер» в Кемпере с призовым фондом 43 тыс. евро уступил французу Кентену Алису со счётом 3:6, 4:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут. 31-летний уроженец Тбилиси, занимающий 161-е место в рейтинге АТР, сделал 1 брейк и проиграл 3 гейма на своей подаче.

В четвертьфинале Алис сыграет с ещё одним представителем России Асланом Карацевым (Q).
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