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2 февраля 2017, 0:04 | Теннис | Спорт-Экспресс

36 часов на Родине. Что делала Шарапова в Москве?

Знаменитая теннисистка вихрем пронеслась по российской столице, успев поучаствовать и в рекламных кампаниях, и в телевизионных передачах.

Знаменитая теннисистка вихрем пронеслась по российской столице. Увеличить
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Когда в марте прошлого года Мария Шарапова призналась в употреблении мельдония, а затем была отстранена от соревнований, многие говорили о закате не только ее спортивной карьеры, но и об увядании бренда Sharapova, который давно приносил теннисистке ощутимо больший доход, нежели победы на корте. Поначалу от Шараповой отстранился ряд спонсоров, причем многие из них в кулуарах рассказывали, что не последнюю роль в этом решении сыграл не столько сам допинг, сколько странные действия и объяснения ее команды.

Но время шло, дисквалификацию сократили с двух лет до года и трех месяцев, и с 26 апреля Мария уже сможет выступать на соревнованиях, а показательные матчи проводит и вовсе давно. А значит, самое время перезапускать и бизнес-проект. Плохого в этом ровным счетом ничего — так устроен весь мир, который живет на стыке бизнеса и большого спорта.

В российскую столицу Шарапова прилетела всего на полтора дня, но обширная программа не оставляла сомнений — Маша вновь устремляется к покорению медийного Олимпа. Забыть красивую и успешную спортсменку не успели, даже наоборот — соскучились.

— В Москве я бываю очень редко, — посетовала Шарапова. — Но всегда прилетаю с удовольствием. В России мой дом, в Сочи живет моя семья. Я с радостью выступаю за сборную. К сожалению, на этот раз выдалось не больше 36 часов.

За короткое время теннисистка успела дать интервью спортивному телеканалу, сняться в рекламе престижной автомобильной марки, с которой давно сотрудничает, и насладиться русской кухней.

— Русские блюда я очень люблю, — рассказала Шарапова. — Когда приезжаю в Россию, мне всегда трудно от них отказаться. Как мне удается при этом оставаться в форме? У меня с этим нет проблем благодаря серьезным тренировкам.

Но и это еще не все. Мария запустила продажи новой линейки шоколада своего сладкого бренда, представила летние экстремальные развлечения в парке Горького, где вкусности тоже будут продаваться, а еще заглянула в гости на Первый канал в популярную программу «Вечерний Ургант».

— У Урганта мы играли в шоколадную игру: пробовали сосиски и лосось в шоколаде, — сказала Шарапова. — Я уже была в программе Ивана несколько лет назад. И сейчас мы очень хорошо посмеялись.

— Лучшее, что случилось со мной в 2016 году, — это то, что мне удалось отдохнуть от физического стресса, — призналась Мария в интервью ТАСС. — У меня появилась возможность не думать о турнирах, о следующем матче. Появилась возможность побыть с родными, с семьей. Провести праздники с друзьями.

Хочется верить, что совсем скоро радость Марии будут доставлять не только съемки, но и спортивные успехи. По крайней мере внешне теннисистка выглядит уверенной в себе и готовой к новым свершениям.
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Мария Шарапова: Всегда чувствую, что я русская

Самая титулованная российская теннисистка Мария Шарапова в апреле вернется на корт после дисквалификации. Турнир в Штутгарте станет первым для нее более чем за год. В интервью ТАСС Шарапова, посетившая Москву, рассказала о переживаниях из-за пропуска Олимпиады в Рио, раздумьях о завершении карьеры, семейном уюте и любви к сладостям. О мельдониевом кошмаре Шарапова говорить не захотела — он остался далеко в прошлом.
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