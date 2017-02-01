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https://sport.mail.ru/news/tennis/28632167/
1 февраля 2017, 22:59 | Теннис | Чемпионат.com

Дель Потро не сыграет на «Мастерсе» в Монте-Карло

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро подтвердил своё участие в грунтовом турнире в Эшториле, который пройдёт с 1 по 7 мая.

28-летний уроженец Тандиля, занимающий 38-е место в рейтинге АТР, заявил, что соревнования в Португалии станут для него первыми на грунте в этом сезоне, что означает его неучастие в «Мастерсе-1000» в Монте-Карло.

Дель Потро начнёт текущий сезон на турнире в Делрэй Бич 20 февраля, а затем планирует выступить на «Мастерсах-1000» в Индиан-Уэллсе в Майами.
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