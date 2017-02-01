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1 февраля 2017, 22:13 | Теннис | Советский спорт

Стал известен состав сборной России на матч с Тайванем в Кубке Федерации

Тренерский штаб сборной России определил состав команды для участия в матче второй Мировой группы Кубка Федерации с командой Тайваня.

Тренерский штаб сборной России определил состав команды для участия в матче второй Мировой группы Кубка Федерации с командой Тайваня. Увеличить
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Отмечается, что в игре примут участие такие спортсмены, как Екатерина Макарова, Наталья Вихлянцева, Анна Блинкова и Анна Калинская.

Напомним, матч между командами состоится 11—12 февраля в Москве.
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