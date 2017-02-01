Путинцева сыграет с восьмой ракеткой мира за выход в полуфинал турнира WTA в Санкт-Петербурге
Определилась соперница казахстанской теннисистки Юлии Путинцевой по четвертьфиналу турнира WTA в
Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ей стала россиянка Светлана Кузнецова, обыгравшая Дарью Гаврилову из Австралии со счетом 6:1, 6:3.
Напомним, ранее Путинцева вышла в четвертьфинал, переиграв немку Аннику Бек в двух сетах — 6:4, 6:0.
Путинцева, первая ракетка Казахстана, занимает 34 место в рейтинге WTA. Кузнецова же занимает восьмое место — лучший результат среди хоккеисток России.
Матч Путинцева — Кузнецова состоится в
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