Путинцева сыграет с восьмой ракеткой мира за выход в полуфинал турнира WTA в Санкт-Петербурге

Ей стала россиянка Светлана Кузнецова, обыгравшая Дарью Гаврилову из Австралии со счетом 6:1, 6:3.

Напомним, ранее Путинцева вышла в четвертьфинал, переиграв немку Аннику Бек в двух сетах — 6:4, 6:0.

Путинцева, первая ракетка Казахстана, занимает 34 место в рейтинге WTA. Кузнецова же занимает восьмое место — лучший результат среди хоккеисток России.