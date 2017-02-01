Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28631421/
1 февраля 2017, 20:45 | Теннис | Vesti.kz

Путинцева сыграет с восьмой ракеткой мира за выход в полуфинал турнира WTA в Санкт-Петербурге

Определилась соперница казахстанской теннисистки Юлии Путинцевой по четвертьфиналу турнира WTA в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ей стала россиянка Светлана Кузнецова, обыгравшая Дарью Гаврилову из Австралии со счетом 6:1, 6:3.

Напомним, ранее Путинцева вышла в четвертьфинал, переиграв немку Аннику Бек в двух сетах — 6:4, 6:0.

Путинцева, первая ракетка Казахстана, занимает 34 место в рейтинге WTA. Кузнецова же занимает восьмое место — лучший результат среди хоккеисток России.

Матч Путинцева — Кузнецова состоится в Санкт-Петербурге 3 февраля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
1 февраля

Анонс дня, 2 февраля. Сможет ли Райкова сделать золотой дубль в биатлоне?

Казахстан опустился на третье место по итогам третьего медального дня на Универсиаде-2017

Женская сборная Казахстана по хоккею разгромно проиграла Канаде и прекратила борьбу за медали Универсиады