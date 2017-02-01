Россия заняла второе место по количеству странных матчей в 2016 году

По итогам 2016 года на теннисные соревнования пришлось 79% подозрительных ставок.



Всего организацией было зафиксировано 130 случаев подозрительных ставок в прошлом году. 103 из них были сделаны на теннисные матчи, 16 — на футбольные. Далее следует волейбол (4 случая), настольный теннис и пляжный волейбол (по 2), снукер, баскетбол и гандбол (1).



Большая часть подозрительных матчей была сыграна в Европе (71). На первом месте здесь идёт Греция — 11 странных игр. Россия занимает второе место с 9 «договорняками». Далее расположились Испания и Италия — в них было зафиксировано по семь странных матчей.



ESSA была создана в 2005 году для мониторинга рынка ставок и оповещения спортивных органов и национальных регуляторов о подозрительных матчах. Ассоциация сотрудничает с крупнейшими лицензированными букмекерами и ведущими спортивными организациями, среди которых ФИФА, МОК и другие. В рамках ассоциации букмекеры обмениваются информацией о подозрительных ставках.