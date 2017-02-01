Капитаны сборных Беларуси и Нидерландов назвали составы на матч Кубка Федерации

За белорусскую сборную сыграют Александра Саснович (одиночный рейтинг — 129), Арина Соболенко (одиночный рейтинг — 142; парный — 935), Ольга Говорцова (172; 202) и Вера Лапко (305; 239).

Наставник гостей рассчитывает на Кики Бертенс (24; 27), Синди Бургер (138; 170), Аранту Рус (174; 187) и Михаэллу Крайчек (252; 78).

Впервые встреча такого уровня пройдет на площадке «Чижовка-Арены». 11 февраля состоятся два одиночных поединка, 12 февраля пройдут еще две одиночные встречи и парный матч. Билеты на трибуны столичного спорткомплекса стоят от Br10 до Br15 (в зависимости от сектора).

Сборная Беларуси пробилась в число восьми участниц элитного дивизиона после долгого перерыва, обыграв в прошлом сезоне команды Канады и России на их площадках с одинаковым счетом 3:2. До этого команды Беларуси и Нидерландов трижды встречались в матчах Кубка Федерации, и во всех встречах побеждали голландские теннисистки.