Тотти: Меня поражает страсть и профессионализм Федерера

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«Меня поражает профессионализм и страсть Федерера. Думаю, это и есть залог долгой спортивной карьеры. Мы с Роджером впервые встретились в 2006 году и с тех пор дружим. Я всегда смотрю его матчи по телевизору, когда есть возможность. Он великий чемпион», — приводит слова Тотти La Stampa.