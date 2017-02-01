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1 февраля 2017, 20:11 | Теннис | Чемпионат.com

Тотти: Меня поражает страсть и профессионализм Федерера

Нападающий итальянского футбольного клуба «Рома» Франческо Тотти выразил восхищение карьерой швейцарца Роджера Федерера.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер победил испанца Рафаэля Надаля со счетом 6:4 3:6 6:1 3:6 6:3 в финале Australian Open — первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — 375 млн). Увеличить
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«Меня поражает профессионализм и страсть Федерера. Думаю, это и есть залог долгой спортивной карьеры. Мы с Роджером впервые встретились в 2006 году и с тех пор дружим. Я всегда смотрю его матчи по телевизору, когда есть возможность. Он великий чемпион», — приводит слова Тотти La Stampa.

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