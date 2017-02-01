Новое разочарование от Касаткиной

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Касаткина стартовала на St Petersburg Ladies Trophy очень оптимистично — с победы над ровесницей Белиндой Бенчич. Именно швейцарке она уступила в полуфинале петербургского турнира год назад. Однако одним реваншем подвиги молодой россиянки ограничились. В поединке с Натальей Вихлянцевой Касаткина с каждым геймом играла все хуже и хуже. Второй сет она отдала почти без борьбы и явилась на пресс-конференцию чернее тучи.

— В начале игры Наташа немного нервничала — начала Касаткина. — За счет ее ошибок я смогла выйти вперед, но потом она нашла свою игру и оказалась сильнее меня.

— Сказался тот факт, что вчера вы поздно закончили матч против Бенчич?

— Нет, я чувствовала себя хорошо. Не думаю, что это могло сказаться. Если бы мне дали день отдыха, возможно что-то поменялось бы, но не думаю, что сильно.

— Раньше вы уже встречались с Вихлянцевой?

— Да, один раз в юниорах.

— Как считаете, в каком компоненте игры вам нужно добавлять?

— В психологии. В прошлом году мне было проще. Я была новенькой, меня никто не знал, я могла удивлять соперников. Сейчас давления куда больше. Необходимо подтверждать свой рейтинг.

— Понятно, как вы улучшаете «физику», но как работать над психологий?

— Тут у каждого свое. Кто-то ходит к психологу, кто-то просто медитирует. У каждого свои методы.

— Вы каким методом пользуетесь?

— Я пока в поиске.

— Сегодня проиграли из-за психологии?

— Нет. Психологически я чувствовала себя хорошо, не волновалась. Просто моя соперница была лучше по игре.

Наталья Вихлянцева оказалась полной противоположностью своей сопернице. Она буквально лучилась от радости и строила планы на матч с Симоной Халеп, который предстоит ей в четверг.

— Понимали, что победа над Касаткиной для вас — прямой путь в топ-100?

— Уже после матча поняла, что-либо войду туда, либо совсем вплотную приближусь. Если о таких вещах задумываться перед игрой, ничего хорошего не выйдет.

— У вас потрясающий прогресс в последнее время. За счет чего добились такого?

— Даже не знаю, Скорее всего, мне дала толчок первая победа на турнире «250» в Чехии. Поняла, что могу играть на таком высоком уровне и побеждать. Потом еще и на «стотысячнике» в Петербурге выиграла. На этой полосе и продолжаю выступать. Надеюсь и дальше все будет идти по нарастающей.

— Вы будете участвовать в первом матче сборной России на Кубке Федерации?

— Да, после Australian Open получила приглашение. Для меня это первый опыт. Даже в юниорах ни разу не вызывалась в сборную. Очень рада! Надеюсь, все сложится, и я смогу представить страну достойно.

— Вас активно поддерживали на трибунах…

— В Петербург приехала моя семья — мама, папа, младший брат. Только старшего брата тут нет. И еще один мой знакомый парень из Питера здесь. Папа с братом сидели в ложе, а вот мама — на трибуне. Она часто за мной ездит по турнирам, ей не привыкать.

— Родители имеют отношение к теннису?

— Нет, но у меня папа — спортсмен. Влюблен в спорт с детства.

— Как справляетесь с тем, что внимания со стороны болельщиков и журналистов к вам с каждым днем все больше и больше?

— Каждый хочет, чтобы на него обращали внимание. Я рада тому, что оно растет. Мне интересно ходить на пресс-конференции и давать интервью.

— Касаткина сказала, что вы встречались в юниорах…

— Да я один раз играла против Даши на юниорском турнире. Тогда проиграла ей. Думала о том, что она побеждала на «Ролан Гаррос», а у меня никогда таких успехов не было. Сейчас все по-другому. Перед нынешним матчем понимала, что она в топ-30, а я за пределами сотни. Значит, если проиграю — ничего страшного, достаточно показать достойный теннис. А вот если она уступит — с ней что-то не так. Может быть, поэтому мне и удалось показать свою игру.

— Теперь вам предстоит сыграть против одного из лидеров женского тенниса — Симоны Халеп.

— Уже встречалась с Симоной пару лет назад. Постараюсь извлечь урок из того матча и сыграть в свой лучший теннис. Буду думать не о том, что передо мной Халеп, а просто соперник, которого можно победить.

— Брали автографы у кого-то из звезд, против которых играете сейчас?

— Фотографировалась с Федерером с Надалем. Еще вроде бы брала автограф у Винус Уильямс. Сейчас просто смотрю за тем, как они тренируется на соседнем корте и учусь у нее. Автографы уже не беру.

— За кого болели в мужском финале Australian Open?

— Это был идеальный финал. Спустя столько лет опять встретились Федерер и Надаль. Прямо детство вспомнила. Роджер был моим кумиром. В воскресном матче я получала удовольствие от каждого сета, независимо от того, кто побеждал в нем. Рада, что Федерер смог вылечить травму, вернуться и победить.