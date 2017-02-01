Мария Шарапова: всегда чувствую, что я русская

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— Лучшее, что случилось с вами в 2016 году?

— Лучшее — это то, что мне удалось отдохнуть от физического стресса. У меня появилась возможность не думать о турнирах, о следующем матче. Появилась возможность побыть с родными, с семьей. Провести праздники с друзьями.

— Скучали по таким вещам?

— Я не знала, что по ним скучала, пока они не вернулись в прошлом году.

— А по турнирам, по эмоциям, которые они дают, соскучились?

— Мне было тяжело, когда все выступали на Олимпиаде, а я не могла участвовать. А на то, что я не играла в турнирах Большого шлема и в других соревнованиях, сильно внимания не обращала.

— Шамиль Тарпищев (президент Федерации тенниса России) сказал, что рассчитывает на ваше участие в следующей Олимпиаде и даже не то, что вы выиграете там золото.

— Пока что у меня планов таких далеких нет. Я просто не думаю об этом. Пока что я думаю о турнире в Штутгарте, о возвращении. Что будет в Токио, буду ли я там играть — это большой вопрос. Я ни с кем эту тему не обсуждала. Я бы хотела сыграть, если позволит организм. Но как он будет реагировать? Что будет в моей жизни? Я не знаю. Поэтому еще рано говорить о том, что я сыграю за сборную.

— Думаете ли вы об окончании спортивной карьеры?

— Думала раньше. В прошлом году у меня очень болела кисть, были постоянные терапевты. Я даже за сборную сыграть не смогла, хотя приехала в Москву. Это было тяжело с психологической точки зрения. И просто настал момент, когда задаешь себе вопрос: сколько еще твое тело протянет.

— Кем вы видите себя после окончания карьеры? Может быть тренером или в области fashion?

— Я не думаю, что буду тренером. Вы знаете, у меня свой бизнес и за последние годы он вырос на глазах. У меня большой интерес к бизнесу — просто раньше на это не было времени. После карьеры со временем проблем не будет.

— Вы любите есть свои конфеты? Тренеры не ворчат из-за этого?

— Тренеры не жалуются, потому что знают, что я сладкоежка. Я очень люблю темный шоколад с чаем и два три раза в неделю его ем.

— А в детстве у вас какие были любимые сладости?

— Люблю русский шоколад. Когда ко мне приезжают родители, то всегда привозят мне «Мишку» (конфеты «Мишка косолапый» — Прим. ТАСС).

— В Москве у вас плотный график — вы и коллекцию своего шоколада представляете, и в презентации новых спортивных проектов в Парке Горького участвуете…

— Да. Летом в Парке Горького будет много людей, и публика здесь собирается хорошая. Поэтому мы начали сотрудничать с Львом Кассилем, основателем «Трапеции Yota» (школа воздушной гимнастики — Прим. ТАСС), и в мае посетители смогут не только попробовать свои силы на трапеции, но и познакомиться поближе с Sugarpova (кондитерский бренд Шараповой — Прим. ТАСС).

— При этом вас много критикуют за то, что мало времени проводите в России. Вы себя ощущаете русской?

— Конечно. Когда играет гимн России, я испытываю очень приятные чувства. Именно поэтому я играю за Россию. У меня здесь живет вся семья. Я бы хотела чаще сюда приезжать, но с моей карьерой, жизнью — это очень тяжело. Но я всегда чувствую, что я русская.?

Беседовал Андрей Карташов