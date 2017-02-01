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https://sport.mail.ru/news/tennis/28624660/
1 февраля 2017, 13:24 | Теннис | Р-Спорт

Веснина обыграла Макарову в первом круге турнира в Санкт-Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 фев — Р-Спорт. Россиянка Елена Веснина обыграла соотечественницу Екатерину Макарову в первом круге теннисного турнира в Санкт-Петербурге, призовой фонд которого превышает 700 тысяч долларов.

Веснина, получившая пятый номер посева, обыграла Макарову со счетом 6:3, 6:1. Соперницы провели на корте 1 час 8 минут. По личным встречам лидирует Макарова — семь побед против трех.

Веснина в следующем круге сыграет с француженкой Ализе Корне.
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