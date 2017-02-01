Веснина обыграла Макарову в первом круге турнира в Санкт-Петербурге
С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 фев —
Р-Спорт. Россиянка Елена Веснина обыграла соотечественницу Екатерину Макарову в первом круге теннисного турнира в Санкт-Петербурге, призовой фонд которого превышает 700 тысяч долларов.
Веснина, получившая пятый номер посева, обыграла Макарову со счетом 6:3, 6:1. Соперницы провели на корте 1 час 8 минут. По личным встречам лидирует Макарова — семь побед против трех.
Веснина в следующем круге сыграет с француженкой Ализе Корне.
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