Явление Винус народу. Уильямс добралась из Мельбурна в Петербург

Теннисный Питер не первый раз волновался по поводу приезда звёздного игрока, поскольку он только что блеснул на турнире «Большого шлема» и мог бы не найти мотивацию выступить на соревновании статусом пониже. Так было в сентябре с чемпионом US Open Стэном Вавринкой, так получилось и на St. Petersburg Ladies Trophy-2017, на который была заявлена финалистка только что завершившегося Australian Open Винус Уильямс. Волнения рассеялись в понедельник поздно вечером, когда американка прибыла на гала-ужин игроков. Ну, а во вторник она появилась перед журналистами, которые в рамках традиционного для WTA All Access Hour пообщались с Винус. Среди представителей СМИ были и корреспонденты «Чемпионата».

— Винус, в каком эмоциональном состоянии вы сейчас пребываете по случаю успешного выступления в Австралии, и где вы находите мотивацию играть на следующей же неделе после тяжёлого турнира?

— Могу сказать, что я всегда хотела и психологически готова играть на этом турнире. В том числе и потому, что город, в котором проходит этот турнир, имеет очень богатую историю. Для меня это очень важно — участвовать в этом турнире. С другой стороны, большая привилегия участвовать и в финале Australian Open, потому что у тебя есть шанс выиграть чемпионский титул. Но повторю, что и в этом турнире я хотела участвовать.



— На церемонии награждения в Мельбурне вы выдали потрясающую речь, достойную Оскара. Но всё равно наверняка вы расстроены. Как вы себя ощущаете? Хоть вы и проиграли сестре, но это был прекрасный шанс выиграть.

— Могу сказать, что для меня это была хорошая возможность выиграть австралийский чемпионат, потому что следующий «шлем» только через несколько месяцев. Я ей не воспользовалась, но теперь я с нетерпением жду следующего «шлема».



— Обсуждали ли вы с вашей сестрой возможность вместе с вами приехать в Санкт-Петербург — в этом году, может быть, ей за вас поболеть, а в следующем году уже поиграть?

— Отличная идея. Спасибо.



— Много американских спортсменов играет в Санкт-Петербурге, например, в баскетбольном «Зените»? Было бы вам приятно, чтобы за вас кто-то из спортсменов пришёл персонально поболеть?

— Да, это было бы здорово, но тогда мне бы пришлось вернуть им эту любезность и пойти поболеть за них. Это улица с двухсторонним движением.



— Не отразится ли на вашем выступлении столь резкая смена климата — из австралийского лета в российскую зиму?

— Да, в Австралии было жарко, но не так жарко, как обычно. Я бы не сказала, что это какое-то резкое изменение климата для меня.



— Что меняется в вашем теннисе с годами? Каким образом вы восстанавливаетесь? Есть ли какой-то специальный способ?

— Конечно, я упорно тренируюсь, но когда речь идёт о реальном матче, там ты испытываешь эмоции — а вот это натренировать нельзя. Поэтому да, я упорно тренируюсь, но и стараюсь не стоять на месте, потому что другие в это время развиваются. Этот мир развивается, и я постоянно задаю себе вопрос: что же конкретно я могу улучшить во всех компонентах своей игры.

— Первое впечатление от пребывания в Санкт-Петербурге.

— Я только недавно прибыла сюда, так что я ещё только приспосабливаюсь к разнице во времени, привыкаю к этому. Но я хотела побывать в этом городе и сегодня думаю — куда бы мне пойти поужинать. И ещё я думаю посмотреть какие-то модные дизайны, это моя страсть. Эти два момента важны для меня — питание, блюда местной кухни и мода.



— Ваши впечатления от вчерашней вечеринки игроков и когда у вас будет первая тренировка?

— Я только что потренировалась, всё хорошо. Что касается вечеринки, то она была очень красивой, великолепной. Я слышала, что оргкомитет проводит отличную работу для игроков, но теперь я это знаю сама, на собственном опыте в этом убедилась.



— Сейчас говорят о проведении в Питере Итогового чемпионата WTA. Вы бы порекомендовали его как замену Сингапуру?

— Да, это было бы действительно очень круто. Мне здесь очень нравится, поэтому я скрещу пальцы, чтобы это произошло (показывает скрещённые пальцы. — Прим. авт.).



— Следите ли за появлением новой волны российских теннисисток? Как вы относитесь к той же Даше Касаткиной, с которой играли затяжной матч на «Большом шлеме»?

— Какие-то конкретные имена молодых русских игроков я вам назвать не могу, я всегда знаю — с кем из них мне предстоит играть. Это я всегда точно знаю. Но могу сказать одно, что если будет такой же наплыв русских игроков, как это было последние 20 лет, то да, я думаю, что их ожидают блестящие времена.

— Вы заявились на турнир сами, без какого-то специального приглашения. Откуда о нём узнали? Почему решили выбрать именно Санкт-Петербург?

— Могу сказать, что первая моя мотивация — познакомиться с историческим богатством этого города. Я всегда об этом знала. А второе — я просто хорошо изучаю тур, и ни одна из точек на его ландшафте не исчезает из моего внимания.



— Это не вопрос — а совет. Совсем рядом тут находится ресторан «Русская рыбалка», который очень нравится российскому президенту Владимиру Путину.

— Спасибо.



— Вы играли вместе с сестрой финал Australian Open, Серена вновь вернулась на первое место в рейтинге. Что вы пытаетесь раз за разом доказать себе и окружающим своими победами?

— Абсолютно ничего. Мы просто пытаемся осуществлять свою мечту. Наша мечта быть там, где мы были — в финале, а когда мы туда не попадаем, то мы смотрим это всё по телевизору.

— Сейчас вы перед нами улыбаетесь. Всегда ли вы в хорошем настроении, и как вы относитесь к журналистам?

— Что я могу сказать? Я всегда в хорошем настроении. Вообще жизнь прекрасна! Надо наслаждаться каждым моментом. И я с удовольствием проведу с вами, ребята, всю эту неделю.