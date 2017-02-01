Украинский теннисист пробился во второй раунд челленджера во Франции
Украинский теннисист Сергей Стаховский добыл непростую победу над французом Кальвином Эмери на челленджере в французском Кемпере.
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В первом сете сеяный третьим на турнире Стаховский дважды делал брейк, но оба раза Эмери, который является 295-й ракеткой мира, возвращал свою подачу, сообщает «Корреспондент.net».
В итоге судьбу сета решил тайбрейк, на котором украинец взял два очка на приеме — этого хватило, чтобы повести в счете.
Во второй сет за счет единственного брейка взял француз, но все же в решающей партии Стаховский, дважды взяв подачу соперника, подтвердил свое преимущество в классе.
Следующим оппонентом Стаховского в Кемпере станет испанец Энрике
Кальвин Эмери (Франция) — Сергей Стаховский (Украина, 3) — 6:7 (4), 6:4, 2:6.
Фото: «Корреспондент.net».
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