Украинский теннисист пробился во второй раунд челленджера во Франции

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В первом сете сеяный третьим на турнире Стаховский дважды делал брейк, но оба раза Эмери, который является 295-й ракеткой мира, возвращал свою подачу, сообщает «Корреспондент.net».

В итоге судьбу сета решил тайбрейк, на котором украинец взял два очка на приеме — этого хватило, чтобы повести в счете.

Во второй сет за счет единственного брейка взял француз, но все же в решающей партии Стаховский, дважды взяв подачу соперника, подтвердил свое преимущество в классе.

Следующим оппонентом Стаховского в Кемпере станет испанец Энрике Лопес-Перес, занимающий в рейтинге АТР 163-ю позицию.

Кальвин Эмери (Франция) — Сергей Стаховский (Украина, 3) — 6:7 (4), 6:4, 2:6.

Фото: «Корреспондент.net».