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https://sport.mail.ru/news/tennis/28621154/
1 февраля 2017, 9:20 | Теннис | Comments.ua

Украинский теннисист пробился во второй раунд челленджера во Франции

Украинский теннисист Сергей Стаховский добыл непростую победу над французом Кальвином Эмери на челленджере в французском Кемпере.

Украинский теннисист Сергей <span class=error>Стаховский</span> добыл непростую победу над французом <span class=error>Кальвином</span> <span class=error>Эмери</span> на челленджере в французском <span class=error>Кемпере</span>. Увеличить
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В первом сете сеяный третьим на турнире Стаховский дважды делал брейк, но оба раза Эмери, который является 295-й ракеткой мира, возвращал свою подачу, сообщает «Корреспондент.net».

В итоге судьбу сета решил тайбрейк, на котором украинец взял два очка на приеме — этого хватило, чтобы повести в счете.

Во второй сет за счет единственного брейка взял француз, но все же в решающей партии Стаховский, дважды взяв подачу соперника, подтвердил свое преимущество в классе.

Следующим оппонентом Стаховского в Кемпере станет испанец Энрике Лопес-Перес, занимающий в рейтинге АТР 163-ю позицию.

Кальвин Эмери (Франция) — Сергей Стаховский (Украина, 3) — 6:7 (4), 6:4, 2:6.

Фото: «Корреспондент.net».

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