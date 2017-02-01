Винус Уильямс: Болельщики тенниса будут рады вновь видеть Шарапову на корте
С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 фев —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Американская теннисистка Винус Уильямс выразила мнение, что болельщики будут рады вновь увидеть на корте россиянку Марию Шарапову.
«Она была великой звездой в (WTA) туре. Думаю, болельщики будут рады увидеть ее. Для нее это тоже будет момент, полный радости», — сказала Уильямс в интервью «Р-Спорт».
Младшая сестра собеседницы агентства Серена Уильямс является одной из самых неудобных соперниц для Шараповой — она побеждала россиянку в 19 матчах из 21.
«Вы знаете, они играли много раз. А когда играешь с
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter