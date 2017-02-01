Винус Уильямс: Болельщики тенниса будут рады вновь видеть Шарапову на корте

Экс-первая ракетка мира Шарапова в июне 2016 года была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса (ITF) на два года, так как в ее допинг-пробе были найдены следы мельдония — субстанции, запрещенной WADA с 1 января 2016 года. Позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации. Таким образом, россиянка вернется на корт на турнире в Штутгарте 26 апреля.

«Она была великой звездой в (WTA) туре. Думаю, болельщики будут рады увидеть ее. Для нее это тоже будет момент, полный радости», — сказала Уильямс в интервью «Р-Спорт».

Младшая сестра собеседницы агентства Серена Уильямс является одной из самых неудобных соперниц для Шараповой — она побеждала россиянку в 19 матчах из 21.