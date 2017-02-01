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https://sport.mail.ru/news/tennis/28619230/
1 февраля 2017, 1:10 | Теннис | Чемпионат.com

Гулагонг-Коули: Корт, Эверт и Навратилова были бы сейчас в числе лидеров

Шестикратная победительница турниров серии «Большого шлема» австралийка Ивонн Гулагонг-Коули заявила, что лидеры женского тенниса прошлых лет могли бы конкурировать с первой ракеткой мира американкой Сереной Уильямс.

«Технологии ушли вперёд. Нынешним теннисисткам было бы очень тяжело играть маленькими деревянными ракетками. Нам приходилось использовать всю площадь корта и много бегать. Из-за отсутствия мощных ударов приходилось выходить к сетке после подачи, и это было зрелищно. Поэтому мне нравится смотреть за игрой Федерера. Сложно сравнивать эпохи, но я думаю, что и я, и Маргарет Корт, и Крист Эверт, и Мартина Навратилова были бы в числе лидеров сейчас», — приводит слова Гулагонг-Коули SBS.
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