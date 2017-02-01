Гулагонг-Коули: Корт, Эверт и Навратилова были бы сейчас в числе лидеров

«Технологии ушли вперёд. Нынешним теннисисткам было бы очень тяжело играть маленькими деревянными ракетками. Нам приходилось использовать всю площадь корта и много бегать. Из-за отсутствия мощных ударов приходилось выходить к сетке после подачи, и это было зрелищно. Поэтому мне нравится смотреть за игрой Федерера. Сложно сравнивать эпохи, но я думаю, что и я, и Маргарет Корт, и Крист Эверт, и Мартина Навратилова были бы в числе лидеров сейчас», — приводит слова Гулагонг-Коули SBS.