Гулагонг-Коули: Корт, Эверт и Навратилова были бы сейчас в числе лидеров
Шестикратная победительница турниров серии «Большого шлема» австралийка Ивонн
Гулагонг-Коули заявила, что лидеры женского тенниса прошлых лет могли бы конкурировать с первой ракеткой мира американкой Сереной Уильямс.
«Технологии ушли вперёд. Нынешним теннисисткам было бы очень тяжело играть маленькими деревянными ракетками. Нам приходилось использовать всю площадь корта и много бегать.
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