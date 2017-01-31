Доминика Цибулкова: Мои критические слова о Шараповой неправильно перевели

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— У вас был перерыв длиной в неделю. Рветесь в бой?

— Четыре недели в Австралии были очень интенсивными, перерыв пришелся кстати. В последние дни я в основном тренировалась, взяла всего несколько выходных. В прошлом году я выиграла три турнира на закрытых кортах, поэтому и в Санкт-Петербурге ставлю перед собой самые высокие цели. Но многое будет зависеть от того, как сыграю в первом матче. Буду обретать уверенность от игры к игре.

МОЩЬ УДАРА — МОЙ КОНЕК

— В прошлом году на турнире в Санкт-Петербурге вы были темной лошадкой, а сейчас — вторая «сеяная».

— В прошлом сезоне я находилась в районе 60-го места в рейтинге. Но за год добилась серьезного прогресса. За счет чего? За счет упорной работы. Я была голодна до побед, мне хотелось вернуться на верхние позиции после травмы, и я это сделала. Конечно, мне помогла и работа с психологом.

— Вы победили на итоговом турнире в Сингапуре. Изменилось ли отношение соперниц к вам после этого триумфа?

— Безусловно, это крупнейшая победа в моей карьере, и я чувствую, что отношение поменялось. Мы с девочками давно знаем друг друга, но сейчас я стала игроком, которого все хотят победить. Это для меня немного новое ощущение, но я стараюсь приспособиться к этой ситуации.

— У россиянки Дарьи Касаткиной словацкий тренер. Вы когда-нибудь с ним пересекались?

— Да, мы не раз общались и с Касаткиной, и с ее тренером. Мы вместе играем в туре, и я должна быть слепой, чтобы с ней не пересечься.

— В прошлом году вы жестко критиковали Марию Шарапову. Ваша позиция не изменилась? Не планируете предпринимать демарш подобно биатлонистам, которые отказываются соревноваться с коллегами, отбывшими дисквалификацию.

— Не слышала про демарш биатлонистов. Я не эксперт в допинге и в биатлоне. Не знаю, что хотят предпринять эти ребята.

— Вы довольно хрупкая, но ваши удары одни из самых мощных в туре. Как вы этого добились?

— Я одна из самых низкорослых теннисисток, но стараюсь вносить в свою игру энергию и мощь. Вкладываюсь в каждый удар на сто процентов. Мощь удара — это мой конек.

ХРАНЮ ДОМА СВИТЕР «СЛОВАНА»

— После австралийского лета в Петербурге для вас не слишком холодно?

— В Словакии сейчас морознее. Большую часть года я провожу под солнцем, в жарких странах, поэтому иногда хочется зимы.

— Вы много раз были в Москве на «Кубке Кремля». Можете сравнить два российских турнира?

— Не хочу выбирать, какой из них лучше. Скажу лишь, что петербургский турнир — один из моих любимых. Здесь классные корты, классное покрытие, замечательные люди. В общем, есть все условия, чтобы чувствовать себя счастливой.

— Прошлый год был самым счастливым в вашей карьере и вашей жизни: свадьба, победа на итоговом турнире WTA?

— Да, в прошлом году было невероятное количество позитивных эмоций на корте и за его пределами. Здорово, когда хорошие вещи в жизни и в теннисе происходят одновременно.

— В ноябре вы посетили матч КХЛ с участием «Слована». Вы любите хоккей?

— Да, это мой любимый вид спорта. Может, я не так пристально слежу за хоккеем, но «Слован» поддерживаю. К тому же тренер этой команды по физподготовке работает и со мной. Из-за него я и стала болельщицей «Слована». Перед началом той игры клуб подарил мне именной свитер, теперь я храню его у себя дома.

— Вы дружите со словацкими хоккеистами?

— Да, лично знаю Здено Хару и Мариана Хоссу.

— А с футболистами? Например, с Робертом Маком из «Зенита».

— Знаю его, как и Мартина Шкртела. А в Австралии меня поддерживал Филип Холошко (нападающий «Сиднея». — Прим. «СЭ»). Это мой любимый игрок. Позже мы пообедали вместе.

— На итоговом турнире в Сингапуре у вас произошел небольшой конфликт со Светланой Кузнецовой.

— Я не знаю, что именно ей не понравилось. Она вроде бы жаловалась на шумную поддержку моих болельщиков. В Санкт-Петербурге мы уже виделись, но о той ситуации не говорили. Подобные вещи случаются в теннисе — это нормально.

— Правда, что сразу после игры с Халеп на итоговом турнире вы пошли за покупками, потому что не верили в свой выход в плей-офф?

— Не помню, но вроде нет. Помню, что шопинг был — мы жили в Marina Bay, и бутики находились совсем рядом. Но, думаю, это было в выходной.

— Год назад вы сказали, что не жалеете Шарапову, потому что она «неприятный человек». Почему вы так считаете?

— Я не говорила ничего подобного, меня неправильно перевели. Саму ситуацию с Шараповой я комментировать не хочу.