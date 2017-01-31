К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Как чувствуете себя после поражения в финале Australian Open от сестры?

— Для меня это была хорошая возможность выиграть турнир, потому что следующий «Большой шлем» будет только через несколько месяцев. Теперь я с нетерпением жду Roland Garros.

— На прошлой неделе вы играли в теплых погодных условиях в Австралии, а сейчас приехали в зиму…

— В Австралии было жарко, но не так, как обычно. Не могу сказать, что я ощущаю резкое изменение климата.

— В каком эмоциональном состоянии вы сейчас пребываете? Как находите мотивацию, играть уже на следующей неделе после Australian Open?

— Всегда была психологически готова играть в Петербурге. В том числе и потому, что этот город имеет богатую историю. Для меня большая привилегия выступать на St. Petersburg Ladies Trophy. Но большая привилегия и играть в финале Australian Open. Это была возможность выиграть титул.

фоторепортаж Серена Уильямс выиграла 23-й турнир серии Большого шлема Теннисистка Серена Уильямс победила свою сестру Винус со счетом 6:4, 6:4 в финальном матче Открытого чемпионата Австралии — первого в сезоне турнира серии Большого шлема.

— Ваши первые впечатления от Петербурга.

— Только недавно прилетели. Пока еще приспосабливаюсь к разнице во времени. Давно хотела побывать в Петербурге. В данный момент думаю над тем, куда пойти поужинать. Потом хотела бы найти каких-нибудь местных фэшн-дизайнеров. Мода — это моя страсть.

— Как вы относитесь к тому, что Санкт-Петербург может принять у Сингапура эстафету по проведению итоговых турниров года?

— Это было бы действительно очень круто. Мне нравится. Буду держать пальцы крестиком, чтобы это произошло.

— Что меняется в вашем теннисе? Как вы восстанавливаетесь, чтобы быть в прекрасной форме?

— Я упорно тренируюсь. Стараюсь не стоять на месте и задаюсь вопросом, что могу улучшить в компонентах игры?

— Серена вышла на первое место в рейтинге WTA. Что вы, сестры, пытаетесь доказать себе?

— Абсолютно ничего не пытаемся доказать. Мы осуществляем свою мечту.

— Почему вы решили приехать в Санкт-Петербург? Кто-то вам посоветовал?

— Во-первых, я хотела познакомиться с историческим богатством города. Никто мне не советовал, я всегда тщательно изучаю тур, и ни одна из его точек не ускользает от моего внимания.

— В петербургских командах немало американских спортсменов, они играют в хоккейном СКА и баскетбольном «Зените». Кто-то из них может прийти и персонально поболеть за вас?

— Было бы здорово, если бы кто-то пришел. Но тогда мне нужно будет вернуть им эту любезность и прийти поболеть за них.

— Как относитесь к молодым россиянкам в теннисе? Это новая волна? Ваши впечатления от игры Дарьи Касаткиной?

— Не буду назвать конкретные имена. Скажу одно — если будет такой же наплыв молодых россиянок, как в последние 20 лет, то у вашего тенниса могут быть большие успехи.

— Вы всегда в таком отличном настроении?

— Я всегда в хорошем настроении. Жизнь прекрасна, нужно наслаждаться каждым ее моментом. С удовольствием проведу с вами эту неделю в Петербурге.