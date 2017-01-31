Винус Уильямс: Итоговый турнир в Петербурге — это крутая идея
Одна из главных звезд турнира St. Petersburg Ladies Trophy Винус Уильямс рассказала о своем настрое после поражения в финале Australian Open и поделилась впечатлениями от первых дней пребывания в
Санкт-Петербурге.
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Видимо, что-то случилось...
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— Как чувствуете себя после поражения в финале Australian Open от сестры?
— Для меня это была хорошая возможность выиграть турнир, потому что следующий «Большой шлем» будет только через несколько месяцев. Теперь я с нетерпением жду Roland Garros.
— На прошлой неделе вы играли в теплых погодных условиях в Австралии, а сейчас приехали в зиму…
— В Австралии было жарко, но не так, как обычно. Не могу сказать, что я ощущаю резкое изменение климата.
— В каком эмоциональном состоянии вы сейчас пребываете? Как находите мотивацию, играть уже на следующей неделе после Australian Open?
— Всегда была психологически готова играть в Петербурге. В том числе и потому, что этот город имеет богатую историю. Для меня большая привилегия выступать на St. Petersburg Ladies Trophy. Но большая привилегия и играть в финале Australian Open. Это была возможность выиграть титул.
— Ваши первые впечатления от Петербурга.
— Только недавно прилетели. Пока еще приспосабливаюсь к разнице во времени. Давно хотела побывать в Петербурге. В данный момент думаю над тем, куда пойти поужинать. Потом хотела бы найти
— Как вы относитесь к тому, что
— Это было бы действительно очень круто. Мне нравится. Буду держать пальцы крестиком, чтобы это произошло.
— Что меняется в вашем теннисе? Как вы восстанавливаетесь, чтобы быть в прекрасной форме?
— Я упорно тренируюсь. Стараюсь не стоять на месте и задаюсь вопросом, что могу улучшить в компонентах игры?
— Серена вышла на первое место в рейтинге WTA. Что вы, сестры, пытаетесь доказать себе?
— Абсолютно ничего не пытаемся доказать. Мы осуществляем свою мечту.
— Почему вы решили приехать в
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— В петербургских командах немало американских спортсменов, они играют в хоккейном СКА и баскетбольном «Зените».
— Было бы здорово, если бы
— Как относитесь к молодым россиянкам в теннисе? Это новая волна? Ваши впечатления от игры Дарьи Касаткиной?
— Не буду назвать конкретные имена. Скажу одно — если будет такой же наплыв молодых россиянок, как в последние 20 лет, то у вашего тенниса могут быть большие успехи.
— Вы всегда в таком отличном настроении?
— Я всегда в хорошем настроении. Жизнь прекрасна, нужно наслаждаться каждым ее моментом. С удовольствием проведу с вами эту неделю в Петербурге.
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