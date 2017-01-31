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31 января 2017, 19:24 | Теннис | Чемпионат.com

Габашвили победил Донского на старте челленджера в Кемпере

Россиянин Теймураз Габашвили в первом круге турнира серии «челленджер» в Кемпере (Франция) с призовым фондом 43 тыс. евро переиграл своего соотечественника Евгения Донского (4) со счётом 7:5, 6:3.

Поединок продолжался 1 час 20 минут. 31-летний уроженец Тбилиси, занимающий 161-е место в рейтинге АТР, исполнил 7 эйсов, допустил 3 двойные ошибки, отыграл все 8 брейк-пойнтов и взял 2 гейма на подаче оппонента. Следующим соперником Габашвили станет француз Кентен Алис.

Ещё один представитель России Аслан Карацев (Q) в первом круге одолел француза Венсана Мийо (6) — 6:3, 6:4. За выход в четвертьфинал 23-летний Аслан, который располагается на 255-й позиции в мужской табели о рангах, поспорит с итальянцем Стефано Наполитано.
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