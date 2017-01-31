Габашвили победил Донского на старте челленджера в Кемпере

Поединок продолжался 1 час 20 минут. 31-летний уроженец Тбилиси, занимающий 161-е место в рейтинге АТР, исполнил 7 эйсов, допустил 3 двойные ошибки, отыграл все 8 брейк-пойнтов и взял 2 гейма на подаче оппонента. Следующим соперником Габашвили станет француз Кентен Алис.



Ещё один представитель России Аслан Карацев (Q) в первом круге одолел француза Венсана Мийо (6) — 6:3, 6:4. За выход в четвертьфинал 23-летний Аслан, который располагается на 255-й позиции в мужской табели о рангах, поспорит с итальянцем Стефано Наполитано.