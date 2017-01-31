Кудерметова и Лыкина могут сыграть с Бенчич и Хингис в Санкт-Петербурге
Россиянки Вероника Кудерметова и Ксения Лыкина в первом круге парного разряда турнира в
Санкт-Петербурге одержали волевую победу над болгаркой Изабеллой Шиниковой и украинкой Валерией Страховой со счётом 6:7 (5:7), 6:2, [10:3].
Следующими оппонентками Вероники и Ксении станут либо канадка Габриэла Дабровски и голландка Михаэлла Крайчек, либо швейцарки Белинда Бенчич и Мартина Хингис.
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