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https://sport.mail.ru/news/tennis/28616313/
31 января 2017, 18:58 | Теннис | Чемпионат.com

Кудерметова и Лыкина могут сыграть с Бенчич и Хингис в Санкт-Петербурге

Россиянки Вероника Кудерметова и Ксения Лыкина в первом круге парного разряда турнира в Санкт-Петербурге одержали волевую победу над болгаркой Изабеллой Шиниковой и украинкой Валерией Страховой со счётом 6:7 (5:7), 6:2, [10:3].

Следующими оппонентками Вероники и Ксении станут либо канадка Габриэла Дабровски и голландка Михаэлла Крайчек, либо швейцарки Белинда Бенчич и Мартина Хингис.
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