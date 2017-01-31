Винус Уильямс: Давно хотела побывать в Санкт-Петербурге

Финалистка Australian Open-2017 призналась, что была бы рада, если бы кто-то из ее соотечественников, живущих в Санкт-Петербурге, посетил бы ее матчи, передает корреспондент «СЭ» Сергей ЯРЕМЕНКО.

— В каком эмоциональном состоянии вы сейчас пребываете? Как находите мотивацию, играть уже на следующей неделе после Australian Open?

— Всегда была психологически готова играть в Петербурге. В том числе и потому, что этот город имеет богатую историю. Для меня большая привилегия выступать на St. Petersburg Ladies Trophy. Но большая привилегия и играть в финале Australian Open. Это была возможность выиграть титул.

— В петербургских командах немало американских спортсменов, они играют в хоккейном СКА и баскетбольном «Зените». Кто-то из них может прийти и персонально поболеть за вас?

— Было бы здорово, если бы кто-то пришел. Но тогда мне нужно будет вернуть им эту любезность и прийти поболеть за них.

— Ваши первые впечатления от Петербурга?