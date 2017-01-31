Винус Уильямс: Давно хотела побывать в Санкт-Петербурге
Американка Винус Уильямс подчеркнула, что даже не раздумывала об отказе от выступления на St. Petersburg Ladies Trophy.
Финалистка Australian Open-2017 призналась, что была бы рада, если бы
— В каком эмоциональном состоянии вы сейчас пребываете? Как находите мотивацию, играть уже на следующей неделе после Australian Open?
— Всегда была психологически готова играть в Петербурге. В том числе и потому, что этот город имеет богатую историю. Для меня большая привилегия выступать на St. Petersburg Ladies Trophy. Но большая привилегия и играть в финале Australian Open. Это была возможность выиграть титул.
— В петербургских командах немало американских спортсменов, они играют в хоккейном СКА и баскетбольном «Зените».
— Было бы здорово, если бы
— Ваши первые впечатления от Петербурга?
— Только недавно прилетели. Пока еще приспосабливаюсь к разнице во времени. Давно хотела побывать в Петербурге. В данный момент думаю над тем куда пойти поужинать. Потом хотела бы найти
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