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https://sport.mail.ru/news/tennis/28614613/
31 января 2017, 16:41 | Теннис | GoTennis.ru

Моника Никулеску потерпела поражение от Аны Конюх на турнире в Санкт-Петербурге

35-я ракетка мира, румынка Моника Никулеску, не справилась с хорваткой Аной Конюх, занимающей 39-ю строчку рейтинга WTA, проиграв со счётом 6/1, 3/6, 2/6 на старте соревнований St.Petersburg Ladies Trophy.

Встреча длилась 1 час 59 минут. За это время 29-летняя Никулеску один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала три брейка, а 19-летняя Конюх выполнила шесть эйсов, восемь раз ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта. Ранее счёт в личных встречах был 1:0 в пользу хорватки.

Во втором круге турнира в Санкт-Петербурге Конюх сыграет с первой сеянной ракеткой соревнований, румынкой Симоной Халеп.
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