Моника Никулеску потерпела поражение от Аны Конюх на турнире в Санкт-Петербурге

Встреча длилась 1 час 59 минут. За это время 29-летняя Никулеску один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала три брейка, а 19-летняя Конюх выполнила шесть эйсов, восемь раз ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта. Ранее счёт в личных встречах был 1:0 в пользу хорватки.

Во втором круге турнира в Санкт-Петербурге Конюх сыграет с первой сеянной ракеткой соревнований, румынкой Симоной Халеп.