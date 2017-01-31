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https://sport.mail.ru/news/tennis/28614397/
31 января 2017, 16:25 | Теннис | Спорт-Экспресс

Шамиль Тарпищев: Полагаю, встреча с Сербией будет дружеской

Капитан сборной России Шамиль Тарпищев на пресс-конференции перед матчем первого круга Кубка Дэвиса со сборной Сербии, который пройдет 3 — 5 февраля в Нише, выразил удовлетворение тем, что в составе соперника сыграет вторая ракетка мира Новак Джокович.

Капитан сборной России Шамиль Тарпищев на пресс-конференции перед матчем первого круга Кубка Дэвиса со сборной Сербии, который пройдет 3 — 5 февраля в Нише, выразил удовлетворение тем, что в составе соперника сыграет вторая ракетка мира Новак Джокович.

— Мы чувствуем себя здесь как дома, так что, думаю, это будет дружеская встреча. Для моих теннисистов будет очень полезно сыграть против Джоковича — одного из лучших теннисистов всех времен. Мы надеемся, что все поединки будут хорошего качества и публика получит удовольствие, — приводит слова Тарпищева Blic.
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