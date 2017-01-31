Новак Джокович: Молодых российских теннисистов нельзя недооценивать

— Россияне — молодые, но очень хорошие игроки. Их нельзя недооценивать, ведь они все входят в первую сотню рейтинга. Надеюсь, что мы будем готовы к матчу и сможем победить, — цитирует Джоковича издание Blic.

За сербов в предстоящей встрече сыграют: Новак Джокович, Виктор Троицки, Душан Лайович и Ненад Зимонич.

Матч пройдет с 3 по 5 февраля в сербском городе Ниш. Напомним, сборная России по итогам прошлого сезона вернулась в Мировую группу Кубка Дэвиса.

В состав сборной России на матч вошли 25-летний Андрей Кузнецов, 31-летний Константин Кравчук и 20-летние Даниил Медведев и Карен Хачанов.