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31 января 2017, 16:12 | Теннис | Советский спорт

Новак Джокович: Молодых российских теннисистов нельзя недооценивать

Победитель 12 турниров «Большого шлема» Новак Джокович поделился ожиданиями от встречи со сборной России в матче 1/8 финала Кубка Дэвиса.

— Россияне — молодые, но очень хорошие игроки. Их нельзя недооценивать, ведь они все входят в первую сотню рейтинга. Надеюсь, что мы будем готовы к матчу и сможем победить, — цитирует Джоковича издание Blic.

За сербов в предстоящей встрече сыграют: Новак Джокович, Виктор Троицки, Душан Лайович и Ненад Зимонич.

Матч пройдет с 3 по 5 февраля в сербском городе Ниш. Напомним, сборная России по итогам прошлого сезона вернулась в Мировую группу Кубка Дэвиса.

В состав сборной России на матч вошли 25-летний Андрей Кузнецов, 31-летний Константин Кравчук и 20-летние Даниил Медведев и Карен Хачанов.
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