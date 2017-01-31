Джокович: Теннисисты РФ молодые, но не стоит их недооценивать в матче Кубка Дэвиса

Встреча первого раунда Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными России и Сербии пройдет 3—5 февраля в сербском Нише. В состав сборной России вошли 25-летний Андрей Кузнецов, 31-летний Константин Кравчук и 20-летние Даниил Медведев и Карен Хачанов.

«Они (россияне) молодые, но очень хорошие теннисисты. И нам не стоит их недооценивать, ведь они все входят в первую сотню рейтинга. Надеюсь, что мы будем готовы к матчу и сможем победить», — цитирует Джоковича сербское издание Blic.

В составе сербской команды сыграют Джокович, Виктор Троицки, Ненад Зимонич и Душан Лайович.