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31 января 2017, 16:07 | Теннис | Р-Спорт

Джокович: Теннисисты РФ молодые, но не стоит их недооценивать в матче Кубка Дэвиса

МОСКВА, 31 янв — Р-Спорт. Вторая ракетка мира Новак Джокович считает, что сербской сборной не стоит недооценивать российских теннисистов в матче Кубка Дэвиса — они молодые, но все входят в первую сотню мирового рейтинга.

Встреча первого раунда Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными России и Сербии пройдет 3—5 февраля в сербском Нише. В состав сборной России вошли 25-летний Андрей Кузнецов, 31-летний Константин Кравчук и 20-летние Даниил Медведев и Карен Хачанов.

«Они (россияне) молодые, но очень хорошие теннисисты. И нам не стоит их недооценивать, ведь они все входят в первую сотню рейтинга. Надеюсь, что мы будем готовы к матчу и сможем победить», — цитирует Джоковича сербское издание Blic.

В составе сербской команды сыграют Джокович, Виктор Троицки, Ненад Зимонич и Душан Лайович.
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