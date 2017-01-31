Джокович: Теннисисты РФ молодые, но не стоит их недооценивать в матче Кубка Дэвиса
МОСКВА, 31 янв —
Р-Спорт. Вторая ракетка мира Новак Джокович считает, что сербской сборной не стоит недооценивать российских теннисистов в матче Кубка Дэвиса — они молодые, но все входят в первую сотню мирового рейтинга.
Встреча первого раунда Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными России и Сербии пройдет
«Они (россияне) молодые, но очень хорошие теннисисты. И нам не стоит их недооценивать, ведь они все входят в первую сотню рейтинга. Надеюсь, что мы будем готовы к матчу и сможем победить», — цитирует Джоковича сербское издание Blic.
В составе сербской команды сыграют Джокович, Виктор Троицки, Ненад Зимонич и Душан Лайович.
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