Пэн Шуай продолжает борьбу на соревнованиях в Тайбэе
71-я ракетка мира, китаянка Пэн Шуай, сломила сопротивление своей соотечественницы Чжен Сайсай, занимающей 92-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/2, 6/2 на старте турнира в Тайбэе.
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Матч продолжался 1 час 5 минут. За это время 31-летняя Пэн Шуай сделала один эйс, один раз ошиблась при подаче и реализовала шесть
За выход в третий круг соревнований Taiwan Open китаянка поспорит с чешкой Катержиной Синяковой.
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