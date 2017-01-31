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31 января 2017, 16:07 | Теннис | GoTennis.ru

Пэн Шуай продолжает борьбу на соревнованиях в Тайбэе

71-я ракетка мира, китаянка Пэн Шуай, сломила сопротивление своей соотечественницы Чжен Сайсай, занимающей 92-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/2, 6/2 на старте турнира в Тайбэе.

71-я ракетка мира китаянка <span class=error>Пэн</span> <span class=error>Шуай</span> сломила сопротивление своей соотечественницы <span class=error>Чжен</span> <span class=error>Сайсай</span> занимающей 92-ю строчку рейтинга WTA со счётом 6/2 6/2 на старте турнира в <span class=error>Тайбэе</span>. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 5 минут. За это время 31-летняя Пэн Шуай сделала один эйс, один раз ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а её 22-летняя соперница ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала два брейка. Ранее счёт в личных встречах был 2:0 в пользу Пэн Шуай.

За выход в третий круг соревнований Taiwan Open китаянка поспорит с чешкой Катержиной Синяковой.
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