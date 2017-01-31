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https://sport.mail.ru/news/tennis/28613664/
31 января 2017, 15:46 | Теннис | GoTennis.ru

Санкт-Петербург. Ирина-Камелия Бегу уступила Андреа Петкович

28-я ракетка мира, румынка Ирина-Камелия Бегу, не смогла пробиться во второй круг турнира в Санкт-Петербурге, проиграв немке Андреа Петкович, занимающей 52-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 1/6, 5/7.

28-я ракетка мира румынка <nobr>Ирина-Камелия</nobr> Бегу не смогла пробиться во второй круг турнира в <nobr>Санкт-Петербурге</nobr> проиграв немке <span class=error>Андреа</span> <span class=error>Петкович</span> занимающей 52-ю строчку рейтинга WTA со счётом 1/6 5/7. Увеличить
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Теннисистки провели на корте 1 час 36 минут. За это время 26-летняя Бегу не сделала ни одного эйса, восемь раз ошиблась при подаче и реализовала два брейка, а 29-летняя Петкович ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала пять брейков. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу немки.

Во втором раунде соревнований St.Petersburg Ladies Trophy Петкович сразится с итальянкой Робертой Винчи.
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