Санкт-Петербург. Ирина-Камелия Бегу уступила Андреа Петкович

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Теннисистки провели на корте 1 час 36 минут. За это время 26-летняя Бегу не сделала ни одного эйса, восемь раз ошиблась при подаче и реализовала два брейка, а 29-летняя Петкович ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала пять брейков. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу немки.

Во втором раунде соревнований St.Petersburg Ladies Trophy Петкович сразится с итальянкой Робертой Винчи.