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https://sport.mail.ru/news/tennis/28613155/
31 января 2017, 15:12 | Теннис | GoTennis.ru

Кики Бертенс и Йоханна Ларссон снялись с парных соревнований в Санкт-Петербурге

Голландка Кики Бертенс и шведка Йоханна Ларссон, посеянные на парном турнире в Санкт-Петербурге под первым номером, снялись с соревнований. Причиной такого решения стала травма левого бедра шведской спортсменки, которую она получила во время матча против представительницы Казахстана Юлии Путинцевой.

Голландка <span class=error>Кики</span> <span class=error>Бертенс</span> и шведка <span class=error>Йоханна</span> <span class=error>Ларссон</span> посеянные на парном турнире в <nobr>Санкт-Петербурге</nobr> под первым номером снялись с соревнований. Причиной такого решения стала травма левого бедра шведской спортсменки которую она получила во время матча против представительницы Казахстана Юлии <span class=error>Путинцевой</span>. Увеличить
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В турнирной сетке их заменят болгарка Изабелла Шиникова и украинка Валерия Страхова, которые в первом матче сыграют с россиянками Вероникой Кудерметовой и Ксенией Лыкиной.
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