Кики Бертенс и Йоханна Ларссон снялись с парных соревнований в Санкт-Петербурге
Голландка Кики Бертенс и шведка Йоханна Ларссон, посеянные на парном турнире в
Санкт-Петербурге под первым номером, снялись с соревнований. Причиной такого решения стала травма левого бедра шведской спортсменки, которую она получила во время матча против представительницы Казахстана Юлии Путинцевой.
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Видимо, что-то случилось...
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В турнирной сетке их заменят болгарка Изабелла Шиникова и украинка Валерия Страхова, которые в первом матче сыграют с россиянками Вероникой Кудерметовой и Ксенией Лыкиной.
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