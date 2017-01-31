St.Petersburg Ladies Trophy. Кристина Младенович продолжает выступление на соревнованиях
51-я ракетка мира, француженка Кристина Младенович, переиграла бельгийку Элизе Мертенс, занимающую 85-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 7/6 (5), 6/4 в первом раунде турнира в
Санкт-Петербурге.
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Встреча длился 1 час 46 минут. За это время 23-летняя Младенович сделала шесть эйсов, трижды ошиблась при подаче и реализовала шесть
Во втором круге соревнований St.Petersburg Ladies Trophy.
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