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https://sport.mail.ru/news/tennis/28612449/
31 января 2017, 14:32 | Теннис | GoTennis.ru

St.Petersburg Ladies Trophy. Кристина Младенович продолжает выступление на соревнованиях

51-я ракетка мира, француженка Кристина Младенович, переиграла бельгийку Элизе Мертенс, занимающую 85-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 7/6 (5), 6/4 в первом раунде турнира в Санкт-Петербурге.

51-я ракетка мира француженка Кристина Младенович переиграла бельгийку <span class=error>Элизе</span> <span class=error>Мертенс</span> занимающую 85-ю строчку рейтинга WTA со счётом 7/6 (5) 6/4 в первом раунде турнира в <nobr>Санкт-Петербурге.</nobr> Увеличить
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Встреча длился 1 час 46 минут. За это время 23-летняя Младенович сделала шесть эйсов, трижды ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а её 21-летняя соперница ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала пять брейков. Ранее счёт в личных встречах был 1:1.

Во втором круге соревнований St.Petersburg Ladies Trophy.
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