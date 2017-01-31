St.Petersburg Ladies Trophy. Кристина Младенович продолжает выступление на соревнованиях

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Встреча длился 1 час 46 минут. За это время 23-летняя Младенович сделала шесть эйсов, трижды ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а её 21-летняя соперница ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала пять брейков. Ранее счёт в личных встречах был 1:1.

Во втором круге соревнований St.Petersburg Ladies Trophy.