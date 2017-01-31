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https://sport.mail.ru/news/tennis/28611687/
31 января 2017, 13:55 | Теннис | GoTennis.ru

Роберта Винчи взяла верх над Тимеа Бабош на турнире в Санкт-Петербурге

21-я ракетка мира, итальянка Роберта Винчи, в трёх сетах одержала победу над венгеркой Тимеа Бабош, занимающей 30-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/3, 3/6, 6/4 в первом круге турнира St.Petersburg Ladies Trophy.

21-я ракетка мира итальянка Роберта <span class=error>Винчи</span> в трёх сетах одержала победу над венгеркой <span class=error>Тимеа</span> <span class=error>Бабош</span> занимающей 30-ю строчку рейтинга WTA со счётом 6/3 3/6 6/4 в первом круге турнира St.Petersburg Ladies Trophy. Увеличить
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Матч продолжался 2 часа 4 минуты. За это время теннисистки на три раза подали навылет. При этом 33-летняя Винчи допустила одну двойную ошибку и сделала шесть брейков, а 23-летняя Бабош шесть раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов. Ранее счёт в личных встречах был 4:1 в пользу итальянки.

Во втором круге соревнований в Санкт-Петербурге Винчи сразится с победительницей матча между немкой Андреа Петкович и румынкой Ириной-Камелией Бегу.
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