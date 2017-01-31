Роберта Винчи взяла верх над Тимеа Бабош на турнире в Санкт-Петербурге
21-я ракетка мира, итальянка Роберта Винчи, в трёх сетах одержала победу над венгеркой Тимеа Бабош, занимающей 30-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/3, 3/6, 6/4 в первом круге турнира St.Petersburg Ladies Trophy.
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Матч продолжался 2 часа 4 минуты. За это время теннисистки на три раза подали навылет. При этом 33-летняя Винчи допустила одну двойную ошибку и сделала шесть брейков, а 23-летняя Бабош шесть раз ошиблась при подаче и реализовала пять
Во втором круге соревнований в
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