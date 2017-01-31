Роберта Винчи взяла верх над Тимеа Бабош на турнире в Санкт-Петербурге

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Матч продолжался 2 часа 4 минуты. За это время теннисистки на три раза подали навылет. При этом 33-летняя Винчи допустила одну двойную ошибку и сделала шесть брейков, а 23-летняя Бабош шесть раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов. Ранее счёт в личных встречах был 4:1 в пользу итальянки.