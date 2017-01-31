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https://sport.mail.ru/news/tennis/28611425/
31 января 2017, 13:48 | Теннис | Sports.kz

Путинцева вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге на отказе соперницы

34-я ракетка мира, представительница Казахстана Юлия Путинцева, стала участницей второго круга турнира в Санкт-Петербурге, поскольку её соперница — шведка Йоханна Ларссон, занимающая 61-ю строчку рейтинга WTA, отказалась от продолжения борьбы. Матч завершился при счёте 6:0, 1:0.

34-я ракетка мира представительница Казахстана Юлия <span class=error>Путинцева</span> стала участницей второго круга турнира в <nobr>Санкт-Петербурге</nobr> поскольку её соперница — шведка <span class=error>Йоханна</span> <span class=error>Ларссон</span> занимающая 61-ю строчку рейтинга WTA отказалась от продолжения борьбы. Матч завершился при счёте 6:0 1:0. Увеличить
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Теннисистки провели на корте 33 минуты. За это время 22-летняя Путинцева сделала один эйс, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта, а 28-летняя Ларссон ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не сделала ни одного брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.

Во втором круге турнира St.Petersburg Ladies Trophy Путинцева померится силами с немкой Анникой Бек.

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