Путинцева вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге на отказе соперницы

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Теннисистки провели на корте 33 минуты. За это время 22-летняя Путинцева сделала один эйс, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта, а 28-летняя Ларссон ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не сделала ни одного брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.

Во втором круге турнира St.Petersburg Ladies Trophy Путинцева померится силами с немкой Анникой Бек.