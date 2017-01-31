Путинцева вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге на отказе соперницы
34-я ракетка мира, представительница Казахстана Юлия Путинцева, стала участницей второго круга турнира в
Санкт-Петербурге, поскольку её соперница — шведка Йоханна Ларссон, занимающая 61-ю строчку рейтинга WTA, отказалась от продолжения борьбы. Матч завершился при счёте 6:0, 1:0.
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Теннисистки провели на корте 33 минуты. За это время 22-летняя Путинцева сделала один эйс, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала три
Во втором круге турнира St.Petersburg Ladies Trophy Путинцева померится силами с немкой Анникой Бек.
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