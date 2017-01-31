Тайбэй. Саманта Стосур успешно стартовала на соревнованиях
23-я ракетка мира, австралийка Саманта Стосур, начала выступление на турнире в Тайбэе с победы над представительницей Черногории Данкой Ковинич, занимающей 68-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/2, 6/4.
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За 1 час 20 минут матча 32-летняя Стосур сделала один эйс, дважды ошиблась при подаче и реализовала пять
Во втором раунде соревнований Taiwan Open Стосур предстоит матч либо с итальянкой Франческой Скьявоне, либо со словенкой Далилой Якупович.
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