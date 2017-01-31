Тайбэй. Саманта Стосур успешно стартовала на соревнованиях

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За 1 час 20 минут матча 32-летняя Стосур сделала один эйс, дважды ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а её 22-летняя соперница дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала два брейка. Ранее счёт в личных встречах был 2:0 в пользу австралийки.

Во втором раунде соревнований Taiwan Open Стосур предстоит матч либо с итальянкой Франческой Скьявоне, либо со словенкой Далилой Якупович.