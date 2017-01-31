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https://sport.mail.ru/news/tennis/28611161/
31 января 2017, 13:50 | Теннис | GoTennis.ru

Тайбэй. Саманта Стосур успешно стартовала на соревнованиях

23-я ракетка мира, австралийка Саманта Стосур, начала выступление на турнире в Тайбэе с победы над представительницей Черногории Данкой Ковинич, занимающей 68-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/2, 6/4.

23-я ракетка мира австралийка <span class=error>Саманта</span> <span class=error>Стосур</span> начала выступление на турнире в <span class=error>Тайбэе</span> с победы над представительницей Черногории <span class=error>Данкой</span> Ковинич занимающей 68-ю строчку рейтинга WTA со счётом 6/2 6/4. Увеличить
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За 1 час 20 минут матча 32-летняя Стосур сделала один эйс, дважды ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а её 22-летняя соперница дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала два брейка. Ранее счёт в личных встречах был 2:0 в пользу австралийки.

Во втором раунде соревнований Taiwan Open Стосур предстоит матч либо с итальянкой Франческой Скьявоне, либо со словенкой Далилой Якупович.
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